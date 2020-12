La COVID-19, tout un casse-tête pour les organisateurs d'événements caritatifs

C'est notamment le cas pour la Société canadienne de la sclérose en plaques au Bas-Saint-Laurent.

C'est clair, clair, clair qu'on doit revoir nos objectifs à la baisse. Je dirais dramatiquement à la baisse , affirme Gaétan Ross, coordonnateur aux activités de financement de l'organisme.

Les activités en ligne sont maintenant favorisées par la Société. Par exemple, la Marche de l'espoir du 24 mai sera virtuelle. Ceux et celles qui voudront soutenir la Société canadienne de la sclérose en plaques seront invités à partager des photos d'une marche ou d'une course qu'ils feront chacun de leur côté. Le rassemblement se fera en ligne grâce aux images publiées avec un même mot-clic.

La Société espère aller chercher le tiers des recettes réalisées l’an passé avec toutes les activités prévues pour mai, Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

Sur la Côte-Nord, la Randonnée vélo-vallée, qui devait réunir 83 cyclistes en juin, a été repoussée au 6 septembre.

Avec les consignes de distanciation physique données par le gouvernement du Québec, difficile à ce moment-ci d'imaginer les participants regroupés en pelotons pendant des heures sur la route 138.

Est-ce qu’elle [la randonnée] va se tenir selon la formule originale, on ne peut pas le prédire à ce moment-ci, mais on est déjà en train d’élaborer des plans B et des plans C.

Denis Villeneuve, coordonnateur de la Randonnée vélo-vallée