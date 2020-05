Des milliers de signatures contre la levée des barrages routiers dans la région

En vertu des directives émises par le gouvernement du Québec, le confinement de la région sera levé lundi, en même temps qu'en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue et à La Tuque. Des barrages routiers étaient en place depuis le 28 mars.

La pétition, initiée par l'entrepreneure de Saint-Félicien Cindy Dufour, a été lancée sur le site Internet Change.org. Elle sera adressée directement au premier ministre François Legault.

Nous demandons au gouvernement du Québec de retarder l’ouverture de notre région, le Saguenay Lac-Saint-Jean, et ce jusqu’au minimum fin juin, début juillet. Il serait beaucoup trop tôt pour penser à un déconfinement à l’heure où nous sommes à repartir nos écoles, ouvrir nos entreprises et permettre à nos aînés des règlements moins stricts , est-il indiqué dans la pétition.

La mandataire se définit comme une simple citoyenne qui a à coeur la santé des gens de sa région et son économie .

Notre économie reste fragile en région et nous devons faire en sorte de pouvoir repartir notre propre machine économique sous peu en évitant une deuxième vague fatale. En restant confiné plus longtemps, nous pourrons sous peu prendre le dessus et espérer rester ouvert au lieu de devoir faire face à une pire situation qu’en ce moment.

Cindy Dufour, mandataire de la pétition