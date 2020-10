Des éleveurs de boeufs canadiens témoignent d’une industrie au ralenti

En Alberta, l’usine Cargill accueille à nouveau une partie de ses employés depuis le 4 mai.

La fermeture temporaire de cette usine en raison d’une éclosion de cas de COVID-19 a eu des conséquences en Saskatchewan.

L’industrie est au ralenti et cela a un coût pour les fermiers de la province, selon Ryder Lee, directeur général de l'Association des éleveurs de bovins de la Saskatchewan.

Les éleveurs se retrouvent avec du bétail prêt pour l'abattage qu'ils ne peuvent pas vendre et qu'ils doivent nourrir, ce qui met un poids financier supplémentaire sur leurs épaules.

Et même s’il souligne l’entraide qu’il y a entre les éleveurs et les usines d’abattage de la province, celles-ci n’ont pas souvent les moyens d’augmenter leur capacité de rendement.

Du côté des marchés, le directeur général des magasins Prairie Meats, Casey Collins, révèle que les chaînes d’approvisionnement ont du mal à suivre et que la viande est de plus en plus difficile à se procurer. Les prix grimpent et la sélection des produits a parfois chuté jusqu’à 50 %.

Pour Ryder Lee, l’aide annoncée par Ottawa plus tôt cette semaine est loin d’être suffisante et laisse de nombreux éleveurs frustrés. À tel point que plusieurs éleveurs hésitent à mettre la clé sous la porte selon lui.

Du côté de la compagnie Farm Meats Naturally, située à Saint-Denis, les propriétaires André et Roseanne Denis témoignent d’une autre réalité. Ces éleveurs de vaches et de bisons n’ont pas été affectés par la situation, car ils gèrent l’ensemble du processus de production, de l'élevage au découpage en passant par l'abattage.

D’après des informations de Jean-Baptiste Demouy