Le Festival de danse East Side inspire les jeunes de Calgary

Pendant cette période difficile, plusieurs personnes se tournent vers différentes activités pour se changer les idées. Et pourquoi pas la danse? Le Festival de danse East Side, de Calgary, encourage les jeunes de 11 à 19 ans à présenter des spectacles de danse ! L’équipe du festival veut avoir un impact dans la communauté et aider les jeunes en leur donnant plus d’occasions.

Le Festival de danse Eastside, c'est 11 écoles, plus de 300 danseurs dans 5 catégories, le tout présenté en une soirée .

À cause de la COVID-19, cette année le festival a été annulé et remplacé par un festival en ligne. Les performances présentées ont été filmées lors de répétitions. Certaines écoles ont produit leur chorégraphie l'automne dernier, d'autres cet hiver.

Le festival a voulu rendre hommage au travail de chaque élève et enseignant en présentant leur chorégraphie en ligne.

Un festival de danse de 11 écoles et plus de 300 danseurs! Photo : East Side Dance Festival

Créé en 2012, ce festival est devenu, au fil des ans, un incontournable de la danse jeunesse dans l'est de Calgary. Kelly Brownlee, professeure de danse de l'École Father Lacombe et membre de l'équipe de direction du festival, a vu la passion des jeunes augmenter d'année en année.

Il y a huit ans, des professeurs de quatre écoles secondaires du East Side ont réalisé qu'il manquait quelque chose dans le monde des arts dans le Conseil scolaire catholique de Calgary , raconte-t-elle. La métropole avait des festivals de théâtre, de musique et nous voulions que nos jeunes puissent aussi avoir une plateforme pour s'exprimer, créer des liens avec des professionnels du métier, recevoir des formations et assister à des ateliers. Et donc, le "East Side Dance Festival" est né.

La troupe de danse de l'École secondaire Father Lacombe, de l'année 2019 Photo : East Side Dance Festival

Et, depuis le tout début, au-delà de la danse, un des mandats était aussi de favoriser les relations positives avec les jeunes potentiellement à risque, de bâtir une communauté et de créer des liens et des occasions de s'épanouir pour les élèves après le secondaire.

Le tout a commencé petit, avec quatre écoles, un gymnase, quelques chorégraphies.

Provenant de milieux en difficulté, plusieurs jeunes n’ont pas accès à des studios de danse. Il n’ont donc pas de plateforme pour exprimer ce qu’ils aiment faire. Ces jeunes se passionnent vraiment pour la danse. Kelly Brownlee, instructrice

Le festival a pris de l'ampleur au fil des années, ce qui a permis d'amasser suffisamment de fonds pour offrir une nouvelle scène et embaucher plus de danseurs professionnels du milieu.

Je crois que tout le monde sait que l’adolescence est une période où il y a beaucoup d'incertitudes, et les jeunes ne savent pas toujours comment exprimer leur frustration ou réduire leur stress , explique la chorégraphe Sakshi Kaur. Ça devient plus difficile quand les ressources comme la danse ne sont pas accessibles, alors je pense que donner cette chance aux jeunes, ça peut être crucial pour les aider à trouver un débouché artistique ou une carrière potentielle.

Sakshi Kaur enseigne à un groupe d'élèves de l'École Lester B. Pearson, une chorégraphie pour le festival, en janvier 2019. Photo : Sakshi Kaur

La jeune chorégraphe parle en connaissance de cause, puisqu'elle a, elle aussi, fait partie du festival en tant que jeune élève en 11e et 12e année. Sa professeure était l'une des formatrices pour le festival et tous les élèves devaient obligatoirement y participer pour avoir de meilleures notes. Une discipline et une passion qui lui ont servi plus tard.

J'étais une élève très sérieuse, et les études étaient difficiles pour moi, mais je voulais entrer dans des programmes universitaires qui étaient très compétitifs. Alors la danse est devenue un élément très important pour m'aider à réduire mon stress. Il y avait aussi d'autres problèmes en dehors des études, dans ma vie, et je sais que je ne serais pas aussi heureuse si je n'avais pas la danse et c'est ce que je veux offrir à mes élèves. Sakshi Kaur, chorégraphe

Sakshi Kaur répétait une chorégraphie avec sa troupe, Pegasus Elite, en février 2020. Photo : Sakshi Kaur

Le festival offre toutes sortes de possibilités comme des ateliers, des cours, de la rétroaction et plusieurs plateformes d'apprentissage tout au long de l'année, pour les jeunes de 11 à 19 ans.

Une autre belle façon de partager la fièvre de la danse et de contribuer au bien-être de tous.

Pour plus d'information ou pour regarder le festival en ligne, visitez : eastsidedancefestival.ca  (Nouvelle fenêtre)