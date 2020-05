Un été pour s’évader... à la maison

Après l’incertitude pendant la fermeture des commerces non essentiels, Clémence Bégin, propriétaire de Piscines CM, à Val-d’Or, est soulagée de la réponse des clients.

Il y a beaucoup d’achalandage pour l’achat d’une piscine ou d’un spa. Le monde veut profiter tant qu’à être confiné à la maison. C’est un temps aussi pour relaxer et penser à autre chose , dit-elle. Elle affirme que les ventes de ce début de saison sont supérieures à celles des années précédentes.

Clémence Bégin, propriétaire de Piscines CM, à Val-d'Or Photo : gracieuseté

Tous les clients disent : “On ne peut pas voyager, on veut aménager notre cour extérieure”. Daniel Robert, propriétaire de Bergeron Piscines & Spas

Même constat chez Bergeron Piscines & Spas, à Rouyn-Noranda. Le propriétaire, Daniel Robert, pense qu’il n’aura pas assez de piscines pour répondre à la demande. Dans les spas, c’est la même affaire. Avec la COVID, ce qui se passe présentement, c’est beaucoup d’achats par téléphone et par courriel. Sans avoir vu le produit, les gens se garrochent cette année , ajoute-t-il.

Ouvert à nouveau à la clientèle depuis la mi-avril, il estime qu'il vendra près de 100 piscines dans la région cet été, alors qu’en moyenne il en vend entre 60 et 70. Il a dû chercher de la main-d’oeuvre pour installer les produits, « un joyeux problème », selon lui.

Daniel Robert, propriétaire de Bergeron Piscines & Spas à Rouyn-Noranda Photo : Gracieuseté

Si on a à recommander des piscines et des spas, les usines viennent de démarrer. Tout notre inventaire est vendu et, le problème, c’est que si on veut en avoir d’autres, ça n’ira pas avant la mi ou fin juillet , ajoute Daniel Robert.

Bateaux et roulottes

Comme bien des commerces, Harricana Aventures, à Amos, a dû attendre au 4 mai avant d’ouvrir au public. Le directeur aux opérations fixes, Stéphane Lacombe, affirme avoir misé sur les visites virtuelles des véhicules récréatifs. Je pense que c’est un grand tournant dans le monde du récréatif et dans le monde automobile, soutient-il. Il faut s’ajuster à tous les niveaux. D’être directement en ligne, je pense que ça va apporter un grand bien à notre entreprise.

Stéphane Lacombe, directeur aux opérations fixes, Harricana Aventures Photo : Gracieuseté

Munis d’une caméra 360 degrés, les propriétaires ont filmé l’intérieur des roulottes pour éviter aux clients de se déplacer cette semaine. On a pris le moment qu’on était arrêté pour trouver des solutions et on s’est arrêté sur un salon virtuel. Comme on fait à toutes les années, on faisait le Salon du bateau, Salon du VR, sur deux semaines à Place Centre-Ville d’Amos, cette année on l’a fait sur une semaine par contre, virtuellement, on l’a mis en ligne , explique Stéphane Lacombe. Selon lui, les roulottes, bateaux et véhicules tout terrain sont en forte demande.

Le président de Martin Tout Terrain, Steve Martin, estime qu’il est encore tôt pour évaluer les ventes de produits comme les véhicules récréatifs, les pontons ou les bateaux.

Le lac des Quinze, à Angliers Photo : Yannick Lapierre

L’entreprise gère aussi la centaine d’emplacements pour les bateaux à la marina Thompson, dans le quartier Dubuisson. On a tout le temps des clients qui se remplacent chaque année et on a quand même beaucoup de nouveaux clients cette année qui veulent profiter de leur embarcation à Val-d’Or, quitte à moins voyager , remarque Steve Martin.

Il s’attend à ce que la population profite du plein air en famille cet été.