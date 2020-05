Danser devant son écran: un club LGBT par vidéoconférence

Alors que les clubs et les bars gais sont fermés partout au Canada, l'organisme Pride Saskatoon organise ce soir une soirée dansante virtuelle. Les organisateurs de la fierté LGBT de la ville des ponts utiliseront un logiciel de visioconférence souvent associé au travail pour faire danser les gens.

Les internautes pourront danser devant leurs caméras dans ce club virtuel. Le DJ Zaddy Glitter mixera de la musique electro-pop, disco et des succès des années 90.

Faire la fête devant l'ordinateur est une nouvelle habitude pour ce Dj plus habitué aux boites de nuit : C’est un logiciel qui existe surtout pour les réunions, mais dès que le virus a commencé à apparaître on a vu des soirées de danse, de drag et de burlesque éclorent en ligne.

C’est intéressant de voir comment les personnes queers utilisent Zoom comme un espace communautaire virtuel. Lauryn Kronick, DJ Zaddy Glitter

Seul ensemble: la fête pour garder contact

Zaddy Glitter, aussi connu sous le nom de Lauryn Kronick, est d’avis que c’est plus que simplement une fête : pour les jeunes et les ados LGBT qui sont avec leur famille, le confinement est peut-être plus difficile parce que ce ne sont pas toutes les familles qui les acceptent. Les communautés virtuelles sont super importantes en ce moment.