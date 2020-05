Les Conférences de Québec : un tournant dans la Seconde Guerre mondiale

La première Conférence de Québec démarre en août 1943. Le premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Franklin Delano Roosevelt sont arrivés discrètement. Ils ont été conviés à Québec par Mackenzie King, le premier ministre canadien, heureux de jouer les intermédiaires pour les deux alliés.

Arrivé à Halifax sur le Queen Mary, assez rapide pour échapper aux U-Boots allemands, Churchill avait ensuite pris le train pour Québec, profitant de chaque arrêt en gare pour prendre un bain de foule et signer des autographes. Photo : Archives de la Ville de Québec

Le choix de Québec comme lieu de rencontre s’explique de plusieurs façons. La ville est sécuritaire, loin des combats. Et elle a le mérite de faire partie d’un ancien Dominion anglais, en plus d’être située en Amérique.

L'accueil réservé aux dirigeants par la population sera bon enfant. Malgré plusieurs bains de foule et de nombreuses séances d'autographes, on ne déplorera aucun incident.

L'arrivée de Roosevelt à la Citadelle dans une voiture encadrée par les agents du FBI rappelle inévitablement les images de J.F. Kennedy, ancrées dans la culture populaire. Photo : BAnQ

Quant à la Citadelle, où logent les trois chefs de gouvernement, on peut la considérer comme un véritable château-fort. Contrairement à la croyance populaire, seul le personnel du haut-commandement logeait au Château Frontenac. Le troisième étage avait été vidé à leur intention.

Cette image détendue des chefs de gouvernement et de leurs épouses présentes fera la une des journaux lors de la Conférence de Québec, en 1944. Photo : BAnQ, 1944

Un programme costaud

L’opération du débarquement en Normandie, considéré comme la clé d’une victoire contre l’Allemagne en Europe, est au coeur des discussions lors de cette première rencontre de 1943. On devra lancer l’ordre d’en préparer les moindres détails.

Le commandement relèvera des Américains. On s’entend sur une date : le 1er mai 1944. Le débarquement aura finalement lieu le 6 juin. Il aura fallu pousser plus loin les préparatifs, puis attendre les conditions idéales : une marée basse et un clair de lune.

La haut-commandement militaire en rencontre au Château Frontenac. Les Conférences ont permis de s'entendre sur des opérations internationales déterminantes pour l'issue du conflit. Photo : Archives de la Ville de Québec, 1943.

Les termes de la capitulation de l’Italie et la stratégie à mettre en place pour neutraliser le Japon, qui a envahi la Chine, devaient aussi être examinés, rappelle Dany Hamel, conservateur du Musée Royal 22e Régiment. Le ministre des Affaires extérieures chinois avait fait le déplacement. Il voulait s’assurer qu’un corridor pour fournir essence, armes et munitions soit mis sur pied pour approvisionner son pays.

La question nucléaire est abordée. L’Accord de Québec, signé par Churchill et Roosevelt à l’issue de la rencontre, permettra de mettre en commun les connaissances acquises par les programmes de recherche.

La fameuse bombe atomique fut le fruit d’efforts internationaux. Des scientifiques basés à McGill puis, à l’Université de Montréal, y ont aussi participé. Dany Hamel, conservateur du Musée Royal 22e Régiment

Mackenzie King en conversation avec la première dame des États-Unis Eleanor Roosevelt, lors d'un souper au Château Frontenac Photo : Archives de la Ville de Québec

Un premier ministre sensible aux symboles Le journal du premier ministre canadien Mackenzie King est une précieuse source d’information pour les coulisses de ces deux conférences. Il y consignait beaucoup de petits détails. C’est aussi un homme superstitieux et sensible aux symboles. Pour signer les documents de la première des deux conférences, Mackenzie King avait pris la peine d’emprunter l’écritoire utilisée lors de la signature de la Confédération canadienne, en 1867, conservée à la Bibliothèque du Parlement à Ottawa.

La fameuse écritoire utilisée lors de la signature de la Confédération, en 1867, et apportée par Mackenzie King à Québec. Photo : L’écritoire de la Confédération, collection de la Bibliothèque du Parlement, Musée canadien de l’histoire

Une seconde conférence portée par la victoire

Le contexte a beaucoup changé lors de la deuxième Conférence de Québec. En septembre 1944, le débarquement en Normandie a eu lieu. L’Allemagne nazie est sur le point de capituler.

La rencontre vise cette fois à préparer l’après-guerre, et à rebâtir l’Europe.

Churchill et Roosevelt posent sous l'oeil attentif de la GRC, responsable de tout le volet sécurité. Le président américain ne verra pas la fin de la guerre. II mourra quelques semaines avant la fin du conflit. Photo : Musée Royal 22e Régiment

On ne veut surtout pas que l’Allemagne redevienne une puissance militaire. Mais on ne veut pas non plus étouffer sa population au risque d’alimenter sa rancune : On voulait éviter que les paiements compensatoires aux gagnants soient si élevés qu’ils ne provoquent une situation capable d’engendrer un nouveau conflit, comme ça avait été le cas lors de la Première Guerre mondiale analyse Dany Hamel. Le plan adopté lors de cette conférence, modifié par la suite, devient le plan Marshall.

Churchill en visite au parlement durant la Conférence de 1944. Duplessis avait remplacé Adélard Godbout à la tête du gouvernement québécois. Photo : Musée Royal 22e Régiment

Il y aura aussi des discussions économiques. Les États-Unis avaient avancé quantité d’argent et de matériel à la Grande-Bretagne durant la guerre. Churchill voulait s’assurer que l’entente soit prolongée.

Enfin, on évoquera la division de l’Allemagne en plusieurs zones, sous le contrôle de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Russie.

On voulait bien faire et éviter les erreurs passées. Ce qu’on ne savait pas, c’est qu’on était en train de préparer le terrain à la guerre froide. Dany Hamel, conservateur, Musée Royal 22e Régiment

Des passions communes

Les deux Conférences de Québec ont parfois eu des allures assez glamour. Bals, promenades en ville sous les acclamations de la foule, soupers fins…

Elles ont aussi été ponctuées de plusieurs moments de détente.

Clementine et Mary, la femme et la fille de Churchill, profitent d'un petit tour de calèche dans le Vieux-Québec pour signer des autographes en 1943. Photo : BAnQ

Les trois chefs de gouvernement sont de fervents pêcheurs. Entre deux réunions, Churchill n’hésitera pas à aller taquiner le poisson dans les eaux de la rivière Montmorency. Il s’offrira aussi une excursion au Lac-à-l’épaule.

Autre point commun : tous trois sont des amateurs de chiens. Churchill possède un caniche, Rufus, et Mackenzie King, un terrier irlandais, Pat II. Mais Fala, le terrier écossais de Roosevelt, est le seul à séjourner à la Citadelle.

Il sera d’ailleurs sauvé d’une chute potentiellement mortelle des murs de la citadelle par Jeanne Bouchard, caporale au sein du Corps féminin de l’Armée canadienne (CWAC).

"Ces visites protocolaires nous prennent beaucoup de notre temps" semble se dire le chien de Roosevelt sur ce dessin. Le petit Terrier Écossais a fait l'objet d'une série de caricatures d'Alan Foster dans les années 1940, "Fala of the White House". Photo : Franklin D.Roosevelt Library and Museum

Des images gravées dans les mémoires

Alors qu’on avait limité les invitations à la presse lors de la première Conférence de Québec, la seconde, en 1944, s’avère tout le contraire sur le plan médiatique. Une cérémonie d’accueil avait réuni les trois chefs à la Citadelle et on avait mis en place une programmation publique pour tenir les journalistes informés.

Prise de photo officielle des chefs de gouvernement sur les hauteurs de la Citadelle. La deuxième Conférence de Québec, en 1944, a fait l'objet d'opérations de presse concertées. Photo : Archives de la Ville de Québec, 1944.

Même l’Office du tourisme de la ville, qu'on venait de créer en 1941, avait été invité à produire une série de photos. Soixante-quinze ans plus tard, elles n’ont rien perdu de leur impact.

Une plaque commémorative rappelant les Conférences de Québec a été posée près de l'entrée du Château Frontenac en 1947. Un an avant, le gouvernement canadien avait fait poser les siennes à la Citadelle. Photo : Archives de la Ville de Québec

Sources : Dany Hamel, conservateur au Musée Royal 22e Régiment, et David Tremblay, Archives de la Ville de Québec.

Référence : La Grande Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, Pierre Montagnon, tomes 1 et 2.