Accessibilité aux données sur la santé : « Nous sommes encore à l’âge de pierre »

Cette pandémie fait non seulement ressurgir la fragilité du système de santé en temps de crise, mais expose au grand jour le grave problème d'accessibilité aux données sur la santé au Canada.

Oui, les autorités de santé publique du Canada publient presque quotidiennement des données par rapport au nombre de cas et de morts, mais le degré de précision de ces données est loin d’être optimal, croit François Champagne, professeur titulaire de gestion, politique et évaluation au Département d'administration de la santé de l’Université de Montréal.

Les provinces ne colligent pas toutes des données détaillées à propos des patients infectés par la COVID-19, dont les comorbidités d’un patient ou d'autres facteurs de risque, comme l'ethnicité.

Certaines données sont parcellaires et ne sont pas toujours accessibles ou sont disponibles seulement en épluchant des dizaines de documents PDF.

Par exemple, la Ville de Montréal a seulement commencé à publier le nombre de cas par arrondissement le 29 mars, alors qu’il y avait plus de 1600 cas dans la métropole. Le nombre de morts a été publié seulement en date du 1er mai, alors qu’il y avait plus de 1200 morts.

Depuis plus d’une semaine, le gouvernement du Québec ne publie plus la liste des CHSLD et résidences pour aînés qui ont des cas confirmés de COVID-19.

Le Québec est la seule province qui n’a pas publié sa stratégie de déconfinement et le gouvernement de François Legault a d’abord refusé de rendre publics les scénarios envisagés pour freiner la propagation du coronavirus, souligne par ailleurs M. Champagne.

Pour sa part, Nimâ Machouf, épidémiologiste et chargée de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, raconte qu’au Québec les personnes qui retrouvent les contacts d’une personne infectée fonctionnent au papier et crayon. On fonctionne à l’âge de pierre .

Le Montreal Gazette signalait d’ailleurs la semaine dernière que les rapports de laboratoire des tests de dépistage de la COVID-19 sont envoyés individuellement par télécopieur plutôt que par courriel, et qu’il faut une quinzaine de minutes pour retranscrire chaque rapport.

Michael Wolfson, membre du Centre de droit, de politique et d'éthique de la santé de l'Université d'Ottawa et ex-statisticien en chef adjoint à Statistique Canada, ajoute que les hôpitaux qui reçoivent un patient en attente d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19 n’ont pas toujours accès au résultat et doivent effectuer un autre test.

On est au niveau d’une république de bananes. [...] Les dépanneurs du coin ont des systèmes plus sophistiqués.

Le manque de données contribue au chaos entourant la prise de décisions concernant les mesures de confinement, croit Michael Wolfson.

Les autorités doivent prendre des décisions difficiles sans avoir de réponses claires. Il y aurait beaucoup moins d’incertitude si on avait plus de données , affirme Michael Wolfson.

Les gouvernements acceptent de publier certaines données, mais souvent seulement lorsqu’un dossier est hautement médiatisé, comme les temps d’attente dans les urgences ou, en ce moment, la pandémie, dit M. Champagne. Ça témoigne qu’on est capable de rendre disponibles les données , précise-t-il.

Mais même lorsque les données sont rendues publiques, elles sont souvent « prémâchouillées », se désole M. Champagne, qui dénonce le « contrôle épouvantable » des données.

On montre les données qu’on veut et de la façon qu’on veut.

Par exemple, la plupart des données sur la santé qui sont fournies au public sont des tableaux en format PDF ou une image floue d’un graphique. Ainsi, il est nécessaire de recopier, à la main, des centaines des chiffres, afin de pouvoir les analyser. Et demander des données plus poussées oblige à faire des demandes d’accès à l’information.

Pourtant, dans la plupart des pays, y compris aux États-Unis, les données brutes sont facilement téléchargeables sur les sites gouvernementaux. Sur le site de Données ouvertes Québec, moins de 50 fichiers sont disponibles dans la section santé, ce qui peut prendre quelques semaines, voire quelques mois.

Ce manque d’accessibilité aux données est loin d’être un problème unique à cette pandémie.

M. Wolfson, qui a travaillé pendant une vingtaine d’années à Statistique Canada, sait à quel point le Canada traîne la patte en matière d’accessibilité aux données. Ce fut deux décennies de frustration extrême , raconte-t-il.

Le gouvernement fédéral a pourtant dépensé des milliards de dollars dans le projet Inforoute, notamment pour aider les provinces à développer des systèmes informatiques de collecte de données sur la santé.

Mais le système est loin d'être une réussite, dit M. Wolfson. Les provinces n’ont notamment jamais réussi à s’entendre sur les éléments de base. On ne pouvait même pas décider la façon dont on entrerait les dates de naissance dans la base de données, dit-il.

Selon M. Wolfson, si un système pancanadien de collecte de données fonctionnait réellement, le Canada n'aurait pas perdu des semaines avant de réagir à cette pandémie. Des données accessibles en temps réel permettraient aux autorités provinciales d'adapter leur déconfinement en fonction des données beaucoup plus précises.

L'accessibilité aux données sur la santé est particulièrement difficile au Québec, ajoute M. Champagne, et ce, depuis une vingtaine d'années. En fait, il qualifie la situation de « honteuse ».

Et pourtant, les données sur la santé existent, tient à rappeler M. Champagne.

Mais les énormes bases de données sont souvent ignorées par les politiciens et difficilement accessibles aux gestionnaires et même aux chercheurs.

Un frein à la recherche

Il y deux ans, le Consortium québécois sur l'accès aux données à des fins de recherche avait sonné l’alarme auprès du gouvernement quant au manque d’accessibilité aux données. « Rien n'a changé depuis et l'accès aux données est grandement limité au Québec », se désole Anick Bérard, directrice du Réseau québécois de recherche sur les médicaments et porte-parole du consortium.

Ces quelques 400 chercheurs estiment que l’accès aux données est de plus en plus restrictif, et beaucoup plus lent - plus de 2 ans dans certains cas. « Ceci a donc diminué le nombre d’études publiées et l’impact de la recherche québécoise au niveau international, peut-on lire dans ce mémoire. Ultimement, cet impact se traduit également par un ralentissement des améliorations des politiques des soins de santé. »

Depuis 2019, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a implanté un guichet unique pour l'accès aux données confidentielles aux fins de recherche académique. Le but était d’améliorer l’obtention des données.

Mais ce consortium affirme que ce guichet impose encore plus de restrictions (délais, coûts, besoin de se déplacer pour obtenir des données, etc.) et risque de diminuer la quantité de la recherche faite au Québec.