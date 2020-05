L' application AB TraceTogether téléchargée 140 000 fois depuis son lancement

Une semaine après son lancement par le gouvernement albertain, l'application AB TraceTogether a été téléchargée plus de 140 000 fois. Selon le directeur des communications du gouvernement, Blair Phelps, plus il y a de personnes dans la province qui téléchargent et utilisent l'application de traçage mobile, plus vite l'Alberta pourra progresser vers une stratégie de relance.

Nous encourageons les Albertains à télécharger l'application. Blair Phelps, directeur des communications, gouvernement de l'Alberta

Julien Richard, un habitant d’Edmonton, fait partie de ceux qui ont téléchargé l’application dès sa sortie. Selon lui, « plus d'Albertains devraient télécharger l’application ».

Frédéric Purtell (à gauche) et Julien Richard (à droite) sont deux utilisateurs de l’application AB TraceTogether. Photo : Radio-Canada

Je me sens plus protégé. Ça me rassure. Julien Richard, utilisateur, AB Trace Together

« Ça permet de se protéger et de protéger les autres. Plus on est, et mieux ça sera, car c’est la force du groupe », dit-il.

Ce genre d’application n’est efficace que si elle est adoptée par au moins 56 % de la population, selon un groupe de chercheurs britanniques.

Afin d’inciter davantage de monde à la télécharger, certains utilisateurs comme Frédéric Purtell pensent que des éléments pourraient être améliorés.

« Si tu vas en ligne et que tu essaies de faire une recherche, tu ne trouves ça nulle part. Il a fallu que je fouille pour trouver l’application, car si tu fais une recherche sur Google tu ne [la] trouves pas », confie-t-il.

Le lancement de l’application aurait dû être accompagné de plus de publicité pour avoir une plus grande visibilité, selon lui.

J’incite mes amis à la télécharger. Frédéric Purtell, utilisateur, AB Trace Together

Contrairement aux applications déjà utilisées à Taiwan ou en Corée du Sud, AB TraceTogether n’utilise pas la géolocalisation par satellite, mais un système s'appuyant sur la technologie Bluetooth, qui crypte les données et qui ne les conserve pas plus de 21 jours, selon la province.

« Services de santé Alberta a choisi une approche moins intrusive dans le déploiement de cette application », dit la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Jill Clayton.

L'application

Remonter le parcours d’une personne potentiellement malade et avertir les personnes avec qui elle a pu être en contact est le but de l’application AB Trace Together dans laquelle la province a investi plus de 625 000 $.

Jusqu'à présent, le suivi des personnes contaminées dans la province a été fait manuellement par le personnel de santé publique ou des bénévoles.

« Le but de l'application est de soutenir les efforts de recherche, pour identifier les expositions et limiter la propagation de la COVID-19 », a expliqué la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, lors d’une conférence de presse du 7 mai.

Pas sans risques, selon certains

AB TraceTogether est certes moins intrusive, mais pas sans risque, selon la professeure d'éthique Julie Paquette, professeure d'éthique à l'Université Saint Paul à Ottawa et responsable de l'École d'hiver en éthique sur les algorithmes et les mégadonnées.

Tout d’abord, l’efficacité de cette application est limitée, car elle provoque un faux sentiment de sécurité « qui pourrait faire oublier à certains les mesures d’hygiène élémentaires et de distanciation physique », dit-elle.

Julie Paquette, professeure d'éthique à l'Université Saint Paul à Ottawa et responsable de l'École d'hiver en éthique sur les algorithmes et les mégadonnées, se pose la question du consentement éclairé concernant le téléchargement d'AB TraceTogether. Photo : Pierre Antoine Lafon Simard

Ensuite, la professeure explique que le système proposé par Bluetooth présente tout de même des risques pour la vie privée.

« Pour moi, ce qui est le plus important au niveau de la protection de la vie privée, c’est la [mesure de temporarisation] : est-ce que l’on peut nous donner l’assurance qu’une fois la pandémie dépassée, nous allons retirer cette application et effacer l’ensemble des données qui auront été collectées à cette fin », dit-elle.

Je suis extrêmement méfiante. Julie Paquette, professeure d'éthique, Université Saint Paul

Le téléchargement d’AB TraceTogether n’est pas obligatoire pour le moment.

Ailleurs au pays, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan songent à utiliser le même genre d'application. Seul le Québec a manifesté des réticences claires quant à l’utilisation de la technologie liée au suivi de contacts et aux applications de ce type.