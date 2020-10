Radio-Canada Acadie remporte 13 prix d’excellence en journalisme

Les prix sont habituellement remis aux lauréats lors d’un gala à Halifax, mais cette activité a été annulée cette année en raison des mesures de prévention de la COVID-19. Le conseil d'administration des Atlantic Journalism Awards a dévoilé le nom des gagnants vendredi matin.

Je suis très fière du succès de la grande équipe de Radio-Canada Acadie. Celui-ci s'est reflété sur l'ensemble de nos plateformes et sur un éventail de sujets, que ce soit l'actualité, les sports et la culture. Treize prix, c'est impressionnant, mais ça souligne surtout la qualité du contenu de nos émissions et de nos journalistes , souligne la directrice régionale de Radio-Canada Acadie, Colette Francoeur.

L’équipe du Téléjournal Acadie remporte l’or dans la catégorie des nouvelles de dernière heure à la télévision pour sa couverture du passage de l’ouragan Dorian, et l’argent pour celle de la tragédie touchant la famille Barho décimée par un incendie à Halifax.

Les journalistes Alix Villeneuve et René Landry remportent l’argent dans la catégorie d’excellence en journalisme numérique de dernière heure pour le reportage Éoliennes à Anse-Bleue : « Si j'avais su, je n'aurais pas signé ».

Le prix argent dans la catégorie des reportages de fond à la télévision est décerné à Janique LeBlanc pour Lillian Vetter : ma deuxième vie en Acadie.

Le journaliste Patrick Butler remporte deux prix argent dans la catégorie des reportages d’affaires pour Exploration pétrolière à T.-N.-L. : une surveillance à temps partiel pour les espèces en danger et pour Un délice japonais alimente les espoirs de tout un village.

Dans la catégorie des reportages de sport, le prix or est attribué au journaliste Mathieu Massé pour La littératie physique en diminution chez les jeunes et le prix argent à François Le Blanc pour Le casse-tête de Simon.

Jimena Vergara reçoit le prix argent dans la catégorie arts et divertissement pour son reportage Une carrière marquée par le CMA de 1994.

Marie-Isabelle Rochon remporte le prix argent dans la catégorie du vidéojournalisme à la télévision pour la qualité de son travail.

ICI Acadie se distingue par un prix argent dans la catégorie de l’information à la radio pour son émission spéciale du 7 septembre sur le passage de l’ouragan Dorian.

Enfin, deux prix argent sont attribués aux équipes des émissions ICI le midi et le Téléjournal Acadie, respectivement dans les catégories des meilleurs bulletins de nouvelles à la radio et à la télévision.