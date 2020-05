Artiste en résidence : Mélissa Verreault ou le point d'équilibre

Le point d'équilibre, titre d'un recueil de nouvelles de Mélissa Verreault, semble entrer en étrange résonance avec la personnalité de celle-ci. Forte et sensible, lucide et optimiste, l'écrivaine navigue à travers les aléas de la vie avec assurance.

1- Que faisiez-vous lorsque le confinement a été annoncé?

Le confinement total a été annoncé quelque part autour du 20 mars, si je me rappelle bien, mais moi, ce dont je me rappelle, c’est du vendredi 13 mars.

J’étais au Costco avec mon mari, en train d’acheter du papier de toilette, entre autres! Cela faisait un certain temps que nous étions dus pour renflouer nos réserves de nourriture et de papier hygiénique.

Avec trois enfants, pandémie pas pandémie, on fait toujours des réserves, mais là, nous avions honte de devoir aller nous acheter du papier cul, même si nous en avions véritablement besoin!

Les gens étaient incroyablement posés, civilisés et de bonne humeur. Ça se souriait dans les allées et ça faisait des blagues d’apocalypse. Vraiment, j’avais été agréablement surprise du comportement de mes semblables à ce moment-là. Mélissa Verreault, au sujet du comportement des gens à quelques jours du confinement.

2- Vous souvenez-vous de votre état d’esprit, la première semaine? Si oui, quel était-il?

Comme ma belle-famille et beaucoup de mes amis habitent dans le nord de l’Italie, cela faisait déjà un moment que je m’inquiétais de la situation de la COVID-19.

Nos proches étaient déjà en confinement depuis la fin février, et à voir la manière dont les choses évoluaient, nous étions malheureusement convaincus que ça finirait par nous toucher aussi. Mélissa Verreault, au sujet du confinement que vivait déjà sa belle-famille en Italie

Malgré cette certaine préparation mentale, l’adaptation ne s’est pas faite si aisément. Nous avons mis environ deux semaines à nous acclimater à cette nouvelle réalité. Comme si, à l’instar du virus, le cerveau avait besoin d’une incubation de 14 jours avant de comprendre pleinement ce qui était en train de se passer.

Durant ces premiers 14 jours, j’étais habitée par un sentiment d’urgence et de survie. J’avais tendance à regarder frénétiquement les nouvelles et les réseaux sociaux, pour voir si de nouvelles annonces avaient été faites.

Tout changeait si vite, chaque jour il y avait du nouveau, alors je me tenais constamment sur le pied de guerre, prête à réagir. Cet état d’alerte a depuis fait place à une sorte de résignation tranquille; la vie doit continuer…

3- Le confinement a-t-il un effet sur votre pratique?

De janvier à mai, il était prévu que je travaille sur la traduction du roman Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club de Megan Gail Coles, et ce plan n’a pas changé, malgré le confinement. Je dois donc continuer de plancher à temps plein sur ce projet… tout en ayant trois enfants qui crient et qui s’amusent en arrière-plan!

Bref, le confinement n’a pas vraiment changé ma pratique, mais les conditions dans lesquelles je pratique. Je suis habituée de passer la majorité de mon temps à la maison, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis travailleuse autonome, mais normalement, je suis en mesure de bosser dans le silence et la solitude. Pas en ce moment!

Personnellement, ce qui m’inquiète le plus, ce n’est pas tant la situation actuelle que celle à venir – l’après. De quoi aura l’air le monde et comment ma pratique artistique pourra-t-elle se déployer dans ce monde nouveau? C’est un grand mystère.

Je suis habituée de me lancer dans le vide, d’ignorer ce qui m’attendra le mois prochain, de foncer en faisant simplement confiance à la vie, qui a toujours bien fait les choses, mais là, ce qu’il me faut maîtriser, c’est l’art du carpe diem extrême!

4- Quel(le) film, artiste, livre, œuvre d’art ou chanson vous donne du courage quand vous en manquez? Pourquoi?

Je lis très peu en ce moment, car je manque de temps. Et comme je passe mes journées à lire et à écrire, j’ai besoin de prendre une pause rendue au soir. J’écoute beaucoup de musique, comme d’habitude, mais pas tant pour y puiser de la force et du courage que pour ajouter de la beauté dans mon quotidien.

Ces temps-ci, j’ai souvent envie de regarder des films drôles et légers, des comédies romantiques ou des suspenses qui me font complètement oublier la réalité.

Je me rappelle que dans les premiers jours du confinement, j’ai regardé le film Spencer Confidential, une très bonne comédie d’action avec Mark Wahlberg, et après une heure de film, j’ai dit à mon amoureux : Oh! C’est la première fois que je réussis à ne pas penser à tout ce qui est en train d’arriver pendant d’aussi longues minutes! Le film m’avait vraiment permis de décrocher, et personnellement, c’est de ça que j’ai besoin pour l’instant. Je ne crois pas que ce soit du déni, mais plutôt un appel d’air.

5- Qui aimeriez-vous nous faire découvrir?

Côté musique, ces temps-ci, j’écoute en boucle les albums de l’Allemand Carlos Cipa. Ses disques constituent une excellente trame sonore pour les jours de mélancolie. En plus, c’est un artiste super sympa et accessible. Même chose pour Clemens Christian Poetzsch  (Nouvelle fenêtre) , un compositeur de Leipzig super généreux.

Tous les deux font des spectacles en direct de leurs salons durant le confinement. Sinon, un de mes compositeurs favoris est l’Italien Federico Albanese  (Nouvelle fenêtre) , dont la musique, encore une fois, accompagne très bien les sentiments de nostalgie et les questionnements existentiels!

6- Qu’aurez-vous appris sur vous pendant le confinement?

Jusqu’ici, je n’ai rien appris de vraiment nouveau, certains traits de mon caractère m’ont simplement été confirmés. Dotée d’un très grand sang-froid — paradoxal, pour une fille qui a plutôt le sang chaud! —, je me suis toujours bien adaptée aux situations compliquées où règne l’incertitude, et celle-ci ne fait pas vraiment exception. La situation actuelle a donc tendance à mettre en lumière des choses que je savais déjà de moi.

7- Quel est votre état d’esprit après plus d’un mois?

J’avoue me sentir assez lasse et fatiguée. Comme tout le monde, j’ai hâte que tout ça se finisse. Mais en même temps, je suis convaincue qu’il n’y aura pas de retour à la normale – le monde d’avant n’existera plus jamais.

Ce serait en tout cas une grave erreur de que retourner dans nos bonnes vieilles pantoufles comme si de rien n’était. Bref, j’ai hâte que ça se termine, mais j’ignore à quoi j’ai hâte exactement, car la suite est tout sauf claire.

8- Croyez-vous que la crise actuelle va avoir un effet durable sur la société?

Assurément. Cet effet sera-t-il positif ou négatif? Je l’ignore, cependant. À ce point-ci, les deux sont possibles. Cette crise fait ressortir le bon comme le moins bon de l’humain.

Je suis une optimiste de nature, donc j’ai espoir que nous puissions tirer de belles leçons de tout ça et que nos douleurs et nos échecs deviennent des vecteurs de changements favorables Mélissa Verreault au sujet de l'impact de la crise

Toutefois, je ne peux pas m’empêcher d’avoir peur que nos libertés individuelles demeurent bafouées encore longtemps, sous prétexte que c’est pour mieux nous protéger. Je crois donc qu’il nous faudra demeurer extrêmement vigilants. Je me méfie des slogans naïfs à la « ça va bien aller »; ça n’ira bien que si nous ne nous laissons pas engourdir par les discours infantilisants…

9- Quelle sera la première chose que vous ferez au sortir du confinement?

Sans aucun doute aller visiter ma maman, qui habite dans Bellechasse, une région qui a été fermée au reste du monde, et qui se sent très, très seule. Son amoureux est ambulancier, donc il est au front cinq jours sur sept. Elle est à la retraite depuis quelques mois à peine et trouve le temps très long dans sa grande maison vide. Elle s’est mise à faire des vidéos pour ses petits-enfants qu’elle nous envoie sur Messenger… J’ai hâte de pouvoir emmener mes filles lui faire un gros colleux!