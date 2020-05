Quatre nouveaux décès reliés à la COVID-19 en 24h dans la région

60 personnes sont présentement hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

796 patients qui ont contracté le virus sont maintenant guéris.

Les données restent stables pour le CHSLD Laflèche, le CHSLD Monseigneur Paquin, le CHSLD Cooke, le CHSLD Saint-Joseph et le CHSLD Roland-Leclerc qui n’annoncent aucun nouveau cas.

Deux nouveaux travailleurs ont contracté la COVID à l’UCDG Cloutier-du Rivage, ce qui porte le total à 30 employés et 17 résidents touchés. Du côté du CHSLD du même endroit, la progression continue, trois résidents et quatre employés de plus sont touchés, pour atteindre 20 résidents et neuf employés contaminés.