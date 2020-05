Seulement 2 cas de COVID-19 toujours actifs en Abitibi-Témiscamingue

En effet, 144 des 149 cas sont rétablis, en plus des trois décès, ce qui porte le nombre de cas actifs à deux. Ces deux cas sont toujours hospitalisés.

Même si demain ou dans quelques jours je vous reviens et vous dis qu'il n'y a plus de cas actifs dans la région, ça demeure toujours pertinent de respecter les consignes, parce que dès qu'on commence à circuler en pensant qu'il n'y a plus de risques, on va recommencer, si jamais quelqu'un a le virus et qu'il ne le sait pas, la transmission dans notre région , souligne Dre Omobola Sobanjo, directrice par intérim de la Santé publique.

La Direction de la santé publique régionale affirme toujours avoir suffisamment de matériel et la capacité de dépister davantage dans ses cinq cliniques de dépistage. Si vous avez des symptômes compatibles avec la COVID, le CISSS-AT vous prie d'appeler le 1877-644-4545.

La directrice par intérim de la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, rappelle que son équipe est toujours disponible pour accompagner les entreprises dans la reprise économique.

Elle rappelle également les consignes de santé publique pour les lieux de travail, soit la distanciation de deux mètres, le port du couvre-visage si on doit être à moins de deux mètres et le lavage fréquent des mains.

Assouplissement pour les aînés

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, a emboîté le pas au gouvernement du Québec, qui annonçait l'assouplissement des mesures dans les résidences pour aînés.

Elle mentionne toutefois que les personnes âgées de 70 ans et plus, autonomes, qui vivent à la maison, sont parfois victimes d'âgisme.

Je sais que certains d'entre eux n'ont pas osé nécessairement sortir prendre des marches, parce qu'ils ne voulaient pas être sujets à certains regards qui auraient pu être portés envers eux quand ils sortaient de leur résidence , souligne Mme Roy.

Les mesures de confinement avaient été mises en place pour les protéger, mais on doit s'assurer qu'ils demeurent en santé, rappelle-t-elle. Il est impensable de les garder confinées pendant deux ans.

Elle leur recommande donc de commencer à retrouver leur vie normale progressivement, tout en continuant de suivre les mesures de distanciation et d'hygiène.

Quant aux aînés en résidence qui devaient être supervisés lors de leurs sorties, le CISSS-AT confirme que cette mesure est maintenant levée. On assouplira également les règles pour les proches aidants dans les CHSLD.

Le CISSS-AT assure qu'il pourra corriger le tir si jamais une éclosion survient dans une résidence, mais qu'après deux mois de confinement, il fallait laisser un peu de lest aux ainés si on ne souhaitait pas nuire à leur santé physique et mentale, surtout dans une région comme la nôtre, où il y a très peu de cas actifs.