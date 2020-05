Val-d’Or choisit de sauver son château d’eau

L’infrastructure, qui date des années 1950, a grandement besoin d’une nouvelle couche de peinture, mais les élus refusaient d’y investir près de 500 000 $, comme il avait été estimé à l’été 2019. Le contrat a finalement été octroyé lundi soir à Dion Peinture industrielle pour 225 913 $.

La Ville avait lancé un nouvel appel d’offres en mars après s’être inspirée des travaux qui ont été réalisés par la compagnie Eldorado Gold Lamaque sur le réservoir d’eau à l’entrée est de Val-d’Or.

Ils ont eu des conditions intéressantes d’un fournisseur et on s’est informés dans quel contexte ça s’était fait, précise le maire Pierre Corbeil. On s’est rendu compte qu’on pouvait procéder avec un coût inférieur, donc on a décidé d’aller de l’avant.

Le château d’eau n’est plus utilisé depuis 1973. Cependant, un poste de surpression est toujours en fonction au pied de la tour, ce qui n’aurait pas permis d’utiliser le terrain pour une autre vocation.

Ça appartient à notre patrimoine bâti, rappelle le maire Corbeil. Il fallait aussi considérer le coût que ça aurait coûté de le démolir. On pense également que les entreprises de télécommunications, qui y ont déjà de l’équipement, nous auraient sollicités pour installer une nouvelle tour sur ce site.

Val-d’Or promet enfin de mettre en place une gestion sécuritaire des poussières pendant la durée des travaux, afin de protéger les propriétés environnantes.