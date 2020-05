À 85 ans, Judi Dench devient la personne la plus âgée à faire la une de Vogue

Jusqu’à présent, c’était l’animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey qui était la plus ancienne vedette à avoir posé, en 2018, pour la couverture du Vogue britannique. À l’époque, elle avait 64 ans.

L’an dernier, l’actrice américaine Jane Fonda, alors âgée de 81 ans, posait à la une de ce magazine, créé en 1916, mais cette couverture avait été publiée dans le contexte d’un partenariat avec la marque de cosmétiques L’Oréal.

Si depuis quelques années les magazines de mode s’emploient à représenter une plus grande diversité de femmes sur les plans corporel et ethnique, les femmes âgées restent encore peu visibles.

Dans l’entrevue qu’elle a accordée au magazine, Judi Dench dit ne pas songer à la retraite.

Non, non, non, non. N’utilisez pas ce mot… Pas dans cette maison. Pas ici. Surveillez votre langage! a-t-elle lancé.

Au sujet du film Cats

Dans le numéro de juin du Vogue britannique, Judi Dench, qui cumule plus de 60 ans de carrière, est également revenue sur sa participation à Cats, sorti en décembre dernier, qui a connu un échec monumental en salle. Le film musical a été moqué pour l’apparence féline donnée aux acteurs et actrices interprétant des chats.

L’actrice a indiqué qu’elle était mécontente de l’apparence de son personnage, déclarant qu’elle ressemblait à un vieux chat galeux dans le film.

Un James Bond féminin?

Ayant joué M dans six films de James Bond, Judi Dench a aussi donné son avis quant à une possible reprise du rôle de l’agent 007 par une actrice, Daniel Craig s’apprêtant à dire au revoir à ce personnage dans le film Mourir peut attendre (No Time to Die).

Selon elle, le créateur de la saga, Ian Fleming, n’aurait pas été pour l'idée d'un « James Bond » incarné par une femme.