Un nouveau cas après deux semaines de répit au Nouveau-Brunswick

La personne dont le test s'est révélé positif au courant des dernières 24 h est un individu dans la trentaine de la région de Fredericton.

Ce nouveau cas n'est pas lié à celui qui était de passage à l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, le lundi 27 avril dernier, confirment les autorités. Une enquête est en cours pour savoir si ce nouveau cas est lié au voyage ou à la transmission communautaire.

À lire aussi : Un cas de COVID-19 à l'aéroport de Moncton le 27 avril

Il y a donc un seul cas actif connu dans la province à l'heure actuelle. La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick ne voit pas cela comme un échec.

Au cours des deux dernières semaines, le Nouveau-Brunswick a eu un répit. Nous avons continué nos recherches, car nous savions que nous allions en trouver. Dre Jennifer Russel, médecin hygiéniste en chef de la province