Scott Richmond : Retour à Gravelbourg

Ayant grandi dans un milieu anglophone, mais de langue maternelle française, Scott Richmond n’avait pas composé en français depuis un moment.

Après un court remue-méninges avec ses élèves de première année, Scott Richmond compose et enregistre en quelques heures un hommage aux Gravelbourgeois.

Sa chanson, Espérer qu’il pleut, s’inspire de la tranquillité de Gravelbourg et de la résilience des gens en milieu rural.

Le train de vie en ville a commencé à m’affecter mentalement et émotionnellement, alors j’ai décidé de quitter Regina pour me concentrer sur mon art. Le Gravelbourg que j’ai connu n’existe plus vraiment. L’économie locale est fragile et on a perdu les petites fermes familiales, mais il y a toujours cet esprit de résilience que j’admire beaucoup.

Scott Richmond, auteur-compositeur-interprète