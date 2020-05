Un été propice aux feux de forêt en Alberta

L’Alberta connaîtra des températures plus élevées durant les mois de mois de juin, de juillet et d'août, qui dépassaient de 1 à 3 °C les normales saisonnières, selon Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

« Suite aux augmentations de température, on s’attend à ce que le temps soit plus sec, devenant plus propice à ce que des feux et de très grands feux se déclarent », affirme-t-il.

Les aires brûlées en Alberta augmenteront de 20 % d’ici la fin du siècle. Yan Boulanger, le chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

Selon lui, depuis les années 1970, les aires brûlées augmentent de 300 000 hectares chaque décennie au Canada.

Même si des conditions propices à des feux de forêt ne veulent pas forcément dire que des feux se déclareront, « plus il y a de jours où c’est chaud et sec et plus la probabilité de feux augmente ».

Le chercheur en écologie forestière, Yan Boulanger Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« Il est très difficile de prédire où et quand se propageront les feux, car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour cela. »

D'après M. Boulanger, au moins trois facteurs sont nécessaires pour qu’un feu se propage : « Il faut un allumage, de la matière inflammable et une météo propice. »

Accédez à la carte de Ressources naturelles Canada.  (Nouvelle fenêtre)

Les cartes que son équipe et lui publient chaque année aident une autre équipe, établie à Edmonton, à évaluer les probabilités de départs de feux et les secteurs à risque.

Ressources naturelles Canada insiste sur le fait qu’il est possible de faire de la prévention afin d'éviter des incendies qui pourraient être spectaculaires comme celui de Fort McMurray en 2016 dont les coûts directs et indirects sont estimés à 9 milliards de dollars.

Le nord de l'Alberta encore à risque

Déjà touché par la baisse historique du prix du pétrole, la pandémie de la COVID-19 et les inondations, le nord de l'Alberta ne sera pas épargné par des conditions météorologiques propices aux feux, selon les cartes prévisionnelles de Ressources naturelles Canada.

Même s’il y a eu des inondations, il peut quand même y avoir de grands feux. Il suffit d’une semaine de grande chaleur pour qu’un grand feu se déclare et se propage. Yan Boulanger, Ressources naturelles Canada

Les incendies ont détruit plus de terres en Alberta en 2019 qu’au cours de n'importe quelle autre année depuis près de 40 ans, selon des données d’Alberta Wildfire.

Dans le nord de la province, ils ont brûlé une zone plus vaste que le parc national Banff et déplacé des milliers de personnes. Parmi elles, Richard McLean, un habitant de High Level évacué à Slave Lake qui a dû quitter sa maison en raison d’un ordre d'évacuation.

Richard McLean, résident de High Level, a pu retourner chez lui le 3 mai après avoir quitté son domicile dans l'urgence, deux semaines plus tôt, sur ordre d'évacuation en raison de feux de forêt. Photo : Radio-Canada

Même s’il considère que les autorités semblaient bien préparées pour faire face à la situation, il espère que les prévisions de Ressources naturelles Canada vont pousser la province à prendre des mesures de précaution plus tôt.

De son côté, le gouvernement provincial a resserré les règles en prévision des feux de forêt depuis la mi-avril pour réduire les risques d'incendie causés par l'activité humaine.

On va prier cette année encore pour que nos maisons soient épargnées. Richard McLean, habitant de High Level.

Pour ne pas revivre le stress de l’évacuation d’urgence de l’année dernière, il a décidé de rejoindre sa famille en Ontario pour toute cette période. « Je partirai dès la dernière semaine du mois de mai », confie-t-il.