Les 85 travailleurs de la santé en isolement à Saint-Jean ont été déclarés négatifs

Terre-Neuve-et-Labrador ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 encore une fois mardi, même si environ 85 employés du plus important hôpital de Saint-Jean ont été en contact avec un patient atteint de la maladie respiratoire la semaine dernière.

Ces employés du Centre des sciences de la santé auraient été en contact avec un patient dont le test de dépistage de la COVID-19 se serait d'abord révélé négatif à deux reprises, avant de s'avérer positif.

Ils ont subi depuis un test de dépistage et ont tous été déclarés négatifs, confirment mardi les autorités de santé. Les travailleurs ont tout de même reçu l'instruction de surveiller leurs symptômes et de s'isoler pendant 14 jours et sont en quarantaine depuis le week-end dernier.

Le Centre des sciences de la santé, à Saint-Jean. Photo : CBC

Les faux négatifs En avril dernier, une microbiologiste du département des maladies infectieuses à l’Université du Manitoba a mis en garde la population contre les tests faux négatifs – qui confirment la bonne santé d'un patient infecté. La scientifique souligne que la fiabilité du test de dépistage de la COVID-19 est de 99 % en laboratoire, mais que le prélèvement peut être mal effectué. Cela arrive dans 8 à 10 % des cas, selon elle. Raison pour laquelle il est important de rester chez soi, de s’isoler et de continuer à être attentif à ses symptômes.

Seulement 15 cas actifs dans la province

Des 259 personnes infectées par le nouveau coronavirus depuis mars dernier, 241 personnes ont récupéré leurs forces et 3 personnes en sont mortes.

Il n'y a désormais que 15 cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador.

Quatre personnes sont toujours à l’hôpital, dont deux aux soins intensifs.

Sécurité renforcée à la frontière

Le premier ministre Dwight, qui a parlé aux médias quelques minutes après la reprise des travaux parlementaires à l’Assemblée législative, a indiqué que le gouvernement modifiera la Loi sur la protection et la promotion de la santé publique pour renforcer les contrôles à la frontière.

M. Ball note que les policiers pourront désormais reconduire des individus à la frontière provinciale s’ils n’habitent pas dans la province et ne respectent pas les règles sur la quarantaine obligatoire pour les voyageurs.

Les députés présents au parlement terre-neuvien mardi vont aussi permettre la livraison des produits alcooliques des restaurants, des brasseries, des distilleries et des vignobles locaux. Un autre changement légal permettra la signature et la certification des testaments à distance.