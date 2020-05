À quand le retour de la collecte des contenants consignés?

Avant la crise sanitaire, Richard pouvait gagner jusqu’à 400 $ par mois en ramassant les bouteilles et autres contenants consignés. Ce revenu a beaucoup diminué depuis que les détaillants refusent d'en faire la collecte.

Je vis d’une rente d’invalidité, les bouteilles me permettent de me payer mes à-côtés, ma nourriture et celle de mes chats , dit l’homme qui habite Québec.

Il rappelle que la crise pourrait durer longtemps et qu’il ne faudrait pas que certains se découragent et finissent par jeter leurs contenants consignés à la poubelle.

Il y aurait moyen de trouver une solution pour les retours de bouteilles et des canettes , croit-il.

Richard suggère notamment aux épiciers d’installer leurs « gobeuses » – les broyeurs de canettes et de bouteilles en plastique – à l’extérieur de leurs magasins, dans le stationnement. Ce serait tellement simple , lance-t-il.

C’est précisément ce qu’a proposé l’Association des détaillants en alimentation au gouvernement, la semaine dernière.

On est prêts à le faire graduellement, il faut juste accepter que ça va être un peu différent d’avant , explique Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’association.

Les comptoirs de courtoisie et les gobeuses sont trop près de l’entrée des magasins, poursuit M. Lacasse, mais il y a plein de moyens de le faire à l’extérieur .

Les brasseurs de bière pourraient par exemple venir récupérer les bouteilles une ou deux fois par semaine au moyen d’un camion qui s’installerait dans le stationnement. Ou encore, les municipalités pourraient utiliser les arénas vides comme dépôts.

Les brasseurs ne nous sont jamais revenus sur une manière de le faire à l’extérieur, avance M. Lacasse. Ils veulent le statu quo, le même système à l’intérieur.

De son côté, l’Association des brasseurs du Québec – qui représente Molson-Coors, Labatt et Sleeman – reconnaît que les différents acteurs de l’industrie ont convenu, au début de la crise, qu’il serait mieux que les gens gardent les contenants consignés chez eux.

Six semaines plus tard, il y aurait 350 millions de contenants consignés dans les maisons de la province ou sur le chemin du centre de récupération ou d’enfouissement, selon Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l'association. Le tout vaudrait 14 millions de dollars, selon une estimation conservatrice .

Il faut commencer à réfléchir à une remise en opération de la consigne. C’est déjà le cas ailleurs au Canada. Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l’Association des brasseurs du Québec

Les détaillants ont raison d’avoir certaines appréhensions, ajoute M. Léger-Bourgoin. Pour trouver des solutions, encore faut-il pouvoir en discuter, et c’est là où le bât blesse , lance-t-il.

Bref, les supermarchés et les brasseurs se lancent la balle. Pendant ce temps, les contenants consignés s’accumulent dans les maisons du Québec.

Discussions improductives

Au gouvernement, on indique que des négociations ont lieu depuis plusieurs jours pour trouver des moyens de redémarrer les collectes de contenants consignés chez les détaillants.

Les détaillants continuent de refuser de reprendre les contenants malgré un avis de la santé publique qui confirme que les risques de contamination sont faibles et leur précise les moyens à mettre en place pour réduire ces risques , dit-on au ministère de l’Environnement.

Il y a quelques jours, en effet, les associations de détaillants ont reçu une lettre du ministère de la Santé leur exprimant que la reprise de la collecte des contenants consignés représentait un risque minimal.

À l’Association des détaillants en alimentation, on répète que les nouvelles consignes de distanciation physique empêchent de reprendre le système tel qu’il était.

Les brasseurs menacent de mettre des gens à pied, ils ne veulent pas changer leur manière de faire. On trouve ça un peu désolant. En temps de pandémie, tout le monde doit s’adapter. Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’Association des détaillants en alimentation du Québec

On comprend que les brasseurs ont besoin de bouteilles. On est prêts à trouver des moyens de les récupérer, mais à l’extérieur des magasins , tranche-t-il.

Pour Richard, à Québec, voilà une solution acceptable. Je suis rendu avec près de 30 sacs de poubelle pleins. Je vois mes voisins qui en ont plein aussi , insiste-t-il.

S’ils ne voulaient plus les ramasser, ils avaient juste à arrêter la consigne sur les contenants. Pour l’instant on paye, mais on ne peut pas les retourner.

Avec les informations de Tout un matin et de Diana Gonzalez