La ferme et son État de Marc Séguin en visionnement gratuit

Ces présentations sont offertes à l'occasion du festival Ciné Vert organisé par SUCO et Funambules Médias. La discussion virtuelle sera animée par l’animatrice de La semaine verte, Catherine Mercier, en compagnie de Marc Séguin, de l’agronome Louis Robert, de l'agricultrice et militante écologiste Maude Prud'homme, et de Patrick Mundler, professeur à l'Université Laval et spécialiste des circuits courts alimentaires, en direct sur Facebook.

La ferme et son État, puis la discussion, seront présentés sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) .

Le deuxième festival Ciné Vert était prévu du 15 au 19 avril 2020, mais a été annulé à cause de la pandémie de COVID-19.