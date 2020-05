Des retards dans la collecte de déchets sèment la colère à Gatineau

Je reçois des dizaines de courriels par semaine concernant les retards au niveau des matières résiduelles, c'est inacceptable , lance Daniel Champagne, conseiller du district du Versant. Au moins cinq retards dans la collecte sont survenus à Gatineau depuis la première semaine d’avril.

Honnêtement, je suis complètement à court d'excuses depuis les dernières semaines. Ça fait plus d'un an qu'on tente de trouver des raisons pour lesquelles la compagnie a des retards. Daniel Champagne, conseiller du district du Versant

Selon le conseiller Cédric Tessier, la Ville n’entend pas imposer des amendes à l'entreprise responsable de la collecte, Derichebourg. Cette dernière a été montrée du doigt à l’automne dernier pour de nombreux retards à l’été 2019. Des amendes de 43 000 $ avaient alors été imposées à Derichebourg pour non-respect de contrat, notamment pour retards de collecte ou pour service non rendu.

Par courriel, la Ville de Gatineau explique que les retards de l'entreprise Derichebourg sont dus à plusieurs facteurs, dont la pénurie de main-d’oeuvre en raison de la COVID-19.

Ces retards peuvent s'expliquer par : Une hausse très importante du tonnage pour toutes les matières (compost, ordures, recyclage);

Une quantité importante de résidus verts et de matériaux de construction;

La pénurie de main-d'œuvre et la perte de productivité en lien avec les directives provinciales décrétées en raison de la COVID-19. Source : Ville de Gatineau

Plus tôt cette semaine, l'entreprise a indiqué faire face à une augmentation considérable des déchets, depuis le début du mois de janvier. Photo : Radio-Canada

La Ville assure de la bonne collaboration de l'entrepreneur. Un porte-parole de Derichebourg a expliqué à Radio-Canada que les éboueurs font face à une hausse importante de ramassage. Si un éboueur peut soulever de 14 à 15 tonnes de compost par jour, la moyenne est maintenant de 24 à 25 tonnes, selon l’entreprise.

N'empêche, cette excuse est insuffisante aux yeux de Daniel Champagne. En train de trouver des excuses, la COVID, le printemps… Savez-vous quoi? Les printemps, il y en a chaque année. Ça ne justifie pas nécessairement les retards.

On a une compagnie qui a remporté un processus d'appels d'offres en disant : voici les conditions dans lesquelles je suis capable de répondre à vos attentes , poursuit Daniel Champagne. S’ils ne sont pas capables de répondre à ces exigences, malheureusement, il doit y avoir des conséquences.

La conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, reçoit plusieurs plaintes de résidents en raison des retards dans la collecte. Les citoyens sont de plus en plus frustrés, et je les comprends.

En décembre dernier, la Ville de Gatineau a choisi de prolonger le contrat avec Derichebourg, malgré les ratés. Le contrat liant la Municipalité et l'entreprise française devait prendre fin en 2021, mais dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre observable partout en province, le coût d’une nouvelle entente aurait pu être supérieur à celui de l'entente actuelle.