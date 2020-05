Déconfinement : la France et le Royaume-Uni préparent leurs applications de traçage

Des applications de suivi numérique qui avertissent les gens ayant croisé le chemin d’une personne contaminée seront importantes dans le déconfinement prochain de la France et du Royaume-Uni, deux des pays européens les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19.

En France, l'application StopCovid sera prête le 2 juin, date où débutera la deuxième phase de son déconfinement. Le virus a fait plus de 25 000 morts au pays en date de mercredi.

Lors de la présentation de son plan de déconfinement, le premier ministre français, Édouard Philippe, avait maintenu sa confiance dans le projet, qui suscite toutefois des critiques de la part de l’opposition.

Apple et Google écartés

L’application française ne se servira pas du système de recherche de contacts que développent ensemble les géants Apple et Google, a annoncé mercredi le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O. Les deux entreprises intégreront une fonctionnalité de suivi numérique propulsé par la technologie Bluetooth directement à leurs systèmes d’exploitation mobiles à la mi-mai.

Google et Apple ont annoncé qu’ils allaient développer ensemble une technologie de suivi numérique des personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Photo : Apple / Google

D’après le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, le développement avance relativement bien , avec une phase de tests dès la semaine prochaine , suivie d'une présentation aux parlementaires puis un déploiement prévu lors de la deuxième phase du déconfinement, à partir du 2 juin .

Il a désormais exclu un partenariat avec les géants américains Apple et Google, qui contrôlent les deux grands magasins d'applications mondiaux et veulent proposer à la mi-mai un socle commun pour une application de recherche de contacts.

[ Les solutions d'Apple et de Google] posent selon nous un certain nombre de problèmes en matière de protection de la vie privée et d'interconnexion avec le système de santé , explique Cédric O.

Cédric O a été nommé secrétaire d'État au Numérique en 2019. Photo : afp via getty images / LUDOVIC MARIN

C'est pour ces problèmes, pas parce qu’Apple et Google sont des grands méchants loups, que nous avons refusé de passer par leurs solutions. Nous aurons une solution qui fonctionnera de manière très satisfaisante sur l'ensemble des téléphones et nous considérons que la maîtrise du système de santé, la lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des États [...] pas forcément celle des grandes entreprises américaines , a-t-il ajouté.

Si tout est prêt , a insisté Édouard Philippe, le confinement tel qu'on le connaît depuis le 17 mars prendra fin le 11 mai, après un peu moins de deux mois. Il ne sera notamment plus nécessaire de remplir une attestation pour sortir, à condition de rester à moins de 100 km de chez soi. Les maternelles et les écoles primaires, ainsi que les crèches, rouvriront très progressivement, avec des groupes d'enfants en nombre limité.

Les mesures à prendre pour la phase suivante, qui débutera le 2 juin dépendront de l’évolution du virus.

Des tests au Royaume-Uni

De leur côté, les autorités britanniques ont annoncé lundi lancer les tests de leur application de traçage, au cœur du dispositif prévu pour envisager l'assouplissement du confinement, qui dure depuis six semaines. Le confinement a été décrété le 23 mars et est prolongé jusqu'à jeudi, date à laquelle il doit être réexaminé.

Avec 28 734 morts, selon le dernier bilan communiqué lundi, le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus touché en Europe par le virus après l'Italie.

La courbe des victimes marque une baisse lente mais continue , a souligné lors de la conférence de presse quotidienne de Downing Street le professeur Jonathan Van-Tam, l'un des responsables des services sanitaires britanniques.

Pour éviter une nouvelle vague de contaminations, le Royaume-Uni compte s'appuyer sur une application de traçage testée à partir de mardi sur l'île de Wight, où résident 140 000 personnes, en vue d'être généralisée dans plusieurs semaines.

L'application doit notamment permettre de prévenir les gens qu’ils auraient été en contact avec une personne déclarée positive en utilisant une technologie Bluetooth économe en énergie. Les informations de localisation seront stockées sur les téléphones des gens, alors qu’un système centralisé verrait tout cela compilé en un seul endroit, comme une base de données gouvernementale.

Loin de laisser augurer la fin des mesures de distanciation sociale, l'application doit fonctionner en tandem avec elles, selon le ministre de la Santé Matt Hancock

Fermeture des cantines d'entreprise, réduction du nombre de bureaux partagés et nettoyages supplémentaires figurent parmi les pistes envisagées par le gouvernement pour permettre aux entreprises de reprendre leurs activités.