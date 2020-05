Offensive en faveur de l’achat local au Lac-Saint-Jean

Les secteurs municipal et commercial de la MRC Maria-Chapdelaine allient leurs forces dans un nouveau collectif pour relancer le commerce et stimuler l'achat local dans la foulée de la pandémie de la COVID-19.

Alors que les détaillants commencent à rouvrir, le collectif « J’emboîte le pas » s’apprête à développer différentes initiatives pour appuyer les commerçants locaux.

Avec la campagne, on s’inscrit vraiment dans les tendances actuelles du marché : on saisit la vague panquébécoise pour l’achat local, mais on structure également notre offre territoriale , mentionne le commerçant, Dominic St-Pierre.

L’organisation regroupe la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini, la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin, la SIDAC, la Table de concertation commerciale de Dolbeau-Mistassini, la SADCSociété d'aide au développement des collectivités Maria-Chapdelaine, la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, ainsi que la Ville de Dolbeau-Mistassini.

C’était important pour nous que le groupe se concentre sur un plan, mais également sur des actions rapides. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

Le collectif veut contribuer à la relance du secteur commercial en donnant de la visibilité aux entreprises et en les aidant à développer le commerce en ligne. Un répertoire des compagnies en activité doit entre autres être développé.

Le collectif se veut une entité complémentaire au comité de relance économique qui a déjà été mis en place.