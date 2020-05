Plusieurs abattoirs aux États-Unis et au Canada ont réduit leur production ou complètement fermé leurs installations en raison de cas de COVID-19. Au Nouveau-Brunswick, le Groupe Westco a pris des mesures pour protéger ses employés.

Nous, dans toutes nos usines, on n’a eu aucun cas de COVID-19, ça fait qu'on se considère quand même chanceux. Thomas Soucy, président-directeur général du Groupe Westco

L’entreprise exploite plusieurs établissements dans la production d’oeufs et de volailles au Canada et aux États-Unis. Dans l’abattoir, partout où c’est possible, les employés ont été séparés pour maintenir une distance de deux mètres entre eux.

Thomas Soucy, président-directeur général du Groupe Westco, souligne que l'entreprise a de la chance d'être épargnée par la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

À certains endroits, on a installé des murs en plexiglas entre les travailleurs. Dans d’autres secteurs, les employés portent des visières de protection et des masques.

Les horaires de travail et les pauses ont aussi été modifiés pour promouvoir la distanciation physique entre les employés.

Certains employés portent des visières de protection et des masques. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

L’abattoir doit déjà, en tout temps, se soumettre à des mesures sanitaires strictes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. L’entreprise a quand même décidé de nettoyer plus fréquemment les poignées des portes et les locaux.

Pour reconnaître que leur travail est essentiel dans un milieu plus à risque, les employés de première ligne reçoivent une prime salariale de 2 $ l’heure.

Les travailleurs se sentent plus en sécurité grâce aux mesures prises par le Groupe Westco, selon Roxane Larouche, du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon le syndicat, l’ensemble de ces mesures rassure les employés de l’abattoir.

Ils se sentent en sécurité pour aller travailler. C’est sûr qu’il y a toujours une inquiétude par rapport à attraper le virus, mais les mesures qui ont été mises en place à l’usine Sunnymel répondent dans le fond aux attentes des travailleurs , explique Roxane Larouche, responsable des communications au Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce.

Westco compte maintenir ces mesures de protection aussi longtemps qu’il le faudra.