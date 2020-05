Val-d’Or lance les travaux de revitalisation du centre-ville

Le conseil municipal de Val-d’Or a octroyé lundi soir un contrat à l’entrepreneur Lamothe, division Sintra, au montant de 2,3 M $. Il y a un an, la Ville avait décidé de reporter le chantier quand la plus basse soumission se chiffrait à 2,8 M $.

Le contrat est sorti moins cher et nos professionnels nous ont recommandé d’aller de l’avant, compte tenu des facteurs de protection supplémentaires qui devront être mis en place sur le chantier, précise le maire Pierre Corbeil. C’était une déception l’an passé de devoir reporter d’un an, mais là on est engagés dans la bonne voie.

La phase 1 de la revitalisation de la 3e Avenue, tout comme la phase 2 qui s’étendra entre la 9e et la 8e Rue, concerne uniquement des aménagements de surface. Les phases subséquentes, entre la 8e et la 5e Rue, seront plus laborieuses et dispendieuses puisqu’elles exigeront aussi de remplacer les conduites souterraines.

C’est un projet mis de l’avant depuis de nombreuses années par notre Corporation Rues principales, rappelle le maire Corbeil. On veut faire du centre-ville un endroit plus attrayant, plus stimulant et agréable à fréquenter, afin de supporter du même coup l’achat local pour nos entreprises de ce secteur.

Les travaux amèneront évidemment des désagréments pour les résidents et entreprises situés dans le périmètre du chantier. En raison de la crise de la COVID-19, la Ville de Val-d’Or a dû annuler une rencontre d’information à leur intention, prévue à la fin mars, mais elle mettra en place cette semaine une procédure pour répondre à leurs interrogations sur une base individuelle.