Les prix Écrans canadiens remis virtuellement

Même si le gala des prix Écrans canadiens, qui devait se tenir le 29 mars dernier, a été annulé à cause de la pandémie de la COVID-19, les noms des gagnantes et gagnants seront dévoilés lors de présentations virtuelles organisées entre le 25 et 28 mai prochain.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a annoncé par communiqué qu’elle célébrerait les finalistes du monde du cinéma et de la télévision en anglais et qu'elle annoncerait les personnes gagnantes en huit segments préenregistrés.

Chaque épisode aura un thème distinct et sera composé d'extraits portant sur les finalistes et narrés par une personnalité canadienne. Eric McCormack, Herbie Kuhn et Lloyd Robertson sont quelques-unes des personnalités qui présenteront les lauréates et lauréats. Ceux-ci seront invités à publier leur discours de remerciement sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #CdnScreenAwardWinner.

Ces présentations virtuelles seront diffusées en direct dans les pages Facebook et Twitter, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Académie et sur son site web à l'adresse Academy.ca.

Tandis que nous nous adaptons à cette nouvelle normalité, nous avons dû réfléchir à d'autres façons de réunir notre communauté , a déclaré par voie de communiqué Beth Janson, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Deux films québécois, Antigone et Le vingtième siècle (The Twentieth Century), sont finalistes dans la catégorie du meilleur film.

Une scène du film « Antigone », de Sophie Deraspe Photo : ACPAV

Le chant des noms, de François Girard, est cité à neuf reprises. Toutefois, il ne fait pas partie des finalistes dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision décerne aussi ses prix Écrans canadiens aux artisans et artisanes de la télévision en anglais – les productions télévisuelles francophones reçoivent plutôt des prix Gémeaux, au Québec.

C'est la comédie Bienvenue à Schitt's Creek (Schitt's Creek) qui domine la liste des finalistes avec 26 nominations, suivie d'Anne avec un E (Anne With an E), avec 17 mentions, et de Cardinal, avec 14 nominations.

Karine Vanasse a remporté un prix Écran canadien 2019 pour son rôle dans la série « Cardinal » Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Les finalistes des prix Écrans canadiens 2020 dans 144 catégories en cinéma, en télévision et en médias numériques ont été annoncés en février. Les prix seront décernés du 25 au 28 mai, tous les soirs à partir de 19 h.

Les prix Écrans canadiens dans les catégories fiction et interprétation seront remis le 27 mai à 19 h 30, tandis que ceux pour les arts cinématographiques seront dévoilés le 28 mai à 19 h.