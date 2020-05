Les hôpitaux rouvrent leurs portes aux opérations non urgentes

En Alberta, les personnes en attente d’un remplacement de hanche ou d’une chirurgie de la cataracte pourront bientôt voir leur souhait exaucé, puisque Services de santé Alberta (AHS) a donné le feu vert à la reprise des opérations chirurgicales non urgentes.

Ces opérations avaient été reportées jusqu'à nouvel ordre pour faire de la place aux patients atteints de la COVID-19. Au début du mois d'avril, la province estimait dans son scénario le plus élevé qu’environ 1570 personnes seraient hospitalisées au plus fort de la pandémie. Lundi, ce nombre était seulement de 89 patients.

Je sais que l’annulation des opérations et des visites non urgentes a causé de la déception et du stress pour de nombreuses personnes en Alberta dont plusieurs ont attendu très longtemps leur opération. Je les remercie de votre patience , a indiqué le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro.

Seules les interventions qui ne demandant pas de rester la nuit à l’hôpital pourront reprendre dans un premier temps. On accordera la priorité aux opérations de la cataracte, de reconstruction plastique, du nez, du système urinaire ainsi que les procédures vasculaires et gynécologiques.

Les personnes les plus à risque si les retards se prolongent auront la priorité. AHSServices de santé de la province les appellera pour leur fixer un rendez-vous.

Selon la porte-parole d’ AHSServices de santé de la province , Kerry Williamson, les services de santé espèrent effectuer de 26 000 à 30 000 interventions chirurgicales au cours des six prochaines semaines, soit 70 à 80 % du volume habituel.

Le ministre de la Santé a noté que des opérations demandant un court séjour hospitalier pourraient ensuite reprendre si le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 continue de ne pas dépasser les capacités du système.

Avec les informations de Janet French