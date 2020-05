Réouverture des commerces : optimisme et impatience dans le sud de la Saskatchewan

Les consignes de santé publique semblent avoir porté leurs fruits dans le sud de la Saskatchewan, une région qui ne recense aucun cas actif de COVID-19 à l’heure actuelle. Une telle situation entraîne un vent d'optimisme dans plusieurs municipalités, mais les commerçants n’ont pas l’intention de précipiter leur réouverture plus ce tard ce mois-ci.

Les commerces de détail seront autorisés le 19 mai à relancer leurs activités en Saskatchewan, mais même si le sud de la province est relativement épargné par la pandémie jusqu’à maintenant, les entrepreneurs demeurent prudents.

Seulement 15 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés dans la région depuis le début de la crise de santé publique et les personnes infectées par la maladie sont toutes rétablies.

Je pense que nous faisons les choses de la bonne façon. Tout le monde veut sortir et nous avons l’impression d’être enfermés à l’intérieur depuis assez longtemps, surtout avec les températures actuelles, mais ce que nous faisons fonctionne bien , estime Kari Stenson, qui est propriétaire de la brasserie Black Bridge à Swift Current.

Nombre de cas actifs par rapport au nombre de cas confirmés selon les régions en Saskatchewan : Saskatoon : 17 cas actifs sur 162 cas confirmés

Regina : 5 cas actifs sur 76 cas confirmés

Extrême nord : 97 cas actifs sur 110 cas confirmés

Nord : 35 cas actifs sur 93 cas confirmés

Centre (en excluant Saskatoon) : 0 cas actif sur 11 cas confirmés

Sud (en excluant Regina) : 0 cas actif sur 15 cas confirmés Les statistiques sont du lundi 4 mai

La majorité du personnel de la brasserie a été mis à pied puisque la fermeture des restaurants a entraîné une nette diminution des commandes pour les produits alcoolisés de l’établissement. Toutefois, en attendant la réouverture de la brasserie, l’entreprise s’est réinventée afin de produire des désinfectants, un produit en forte demande depuis que certains services médicaux ont rouvert leurs portes, lundi.

Dès que le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé ce qui pourrait rouvrir [le 4 mai], nous avons commencé à recevoir des appels , note Kari Stenson, qui ajoute que l’annonce a permis à son entreprise de réembaucher du personnel et de rêver à la réouverture en bonne et due forme de son commerce dans deux semaines.

L'entreprise de Kari Stenson s'est réorientée temporairement vers la production de désinfectant en raison de la pandémie. Les produits sont dans des canettes et sont vendus au Canadian Tire, notamment. Photo : CBC

Prudence, mais impatience

Toutes les entreprises ne se sont toutefois pas réorientées vers la production d’autres produits. Corinne Rutt, qui gère le magasin 40 Winks Sleep Shop, à Swift Current, est pour sa part en mode attente et se dit impatiente à l’idée de relancer ses activités.

Nous avons fermé nos portes le 20 mars. Il y a eu un peu de commandes par téléphone, mais c’est tout de même assez calme. Il est temps que nous retournions a travail maintenant. [...] Les petites entreprises sont celles qui souffrent le plus [des effets de la pandémie] , indique-t-elle.

Cet état d’esprit est partagé par de nombreuses personnes à travers le sud de la Saskatchewan. Brent Stephanson, le propriétaire du magasin de meubles et d’appareils électroménagers Weimer’s Hometown, à Weyburn, réfléchit présentement aux premières étapes de la réouverture de son commerce.

Nous sommes très chanceux avec ce qui se passe dans notre région. Si une personne contracte le virus, il peut arriver une situation similaire à celle qui s’est produite dans le nord de la Saskatchewan. Un cas [de COVID-19] peut rapidement se transformer en 40 cas, alors il faut être prudent , affirme-t-il, tout en précisant qu’il ne voudrait pas que la province l’autorise à rouvrir son commerce plus tôt que prévu.

Le propriétaire du magasin Weimer's Hometown, Brent Stephanson, est satisfait des efforts de la commuanuté de Weyburn pour contrer la propagation de la COVID-19. Photo : CBC

De son côté, Peter Sereggela, qui est propriétaire de plusieurs restaurants et bars à Estevan, est bien heureux de laisser les décisions sur les réouvertures à la province.

Bien qu’il souhaite rouvrir ses commerces à pleine capacité le plus tôt possible, il préfère se concentrer sur les mesures qui doivent être prises pour s’assurer que les travailleurs et les futurs clients soient en sécurité dans ses établissements.

Avec les informations de Tory Gillis