Québec prolonge de six mois la tutelle de la CSEM

Le grand ménage prend plus de temps que prévu à la Commission scolaire English Montreal (CSEM).

Le gouvernement du Québec a décidé de prolonger la tutelle de la CSEMCommission scolaire English Montreal jusqu'au 6 novembre 2020. C'est donc dire que l'ex-députée Marlene Jennings poursuivra son mandat d'administratrice pour une autre période de six mois, avec le soutien de la firme Deloitte.

Adopté mercredi dernier par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, le décret qui officialise cette prolongation n'a été annoncé que cette semaine.

La tutelle de la CSEMCommission scolaire English Montreal a été instaurée en novembre 2019. Elle a pour but de redresser la gouvernance de la commission scolaire et de mettre en place de meilleures pratiques en matière d'administration.

Cette prolongation de la tutelle permettra à l’administratrice d’assurer la mise en œuvre du plan d’action et de replacer la mission éducative au centre des priorités de l’organisation. Extrait du communiqué de presse du ministère de l'Éducation

En janvier dernier, une enquête menée à la CSEMCommission scolaire English Montreal avait conclu, entre autres, à des lacunes importantes dans la gestion des fonds publics; à une politisation excessive de la prise de décision, au détriment des intérêts des élèves, des parents et du personnel scolaire; et à des irrégularités dans l'attribution de contrats et dans la gestion des ressources humaines.

Un contexte particulier

Cette annonce intervient alors que les commissions scolaires anglophones du Québec s'opposent au plan de réouverture des écoles primaires, tel que présenté la semaine dernière – des velléités rejetées du revers de la main, mardi, par le premier ministre Legault.

Avocate de profession, Marlene Jennings a siégé aux Communes comme députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce–Lachine de 1997 à 2011. Photo : The Canadian Press / Tom Hanson

Marlene Jennings exerce actuellement tous les pouvoirs et fonctions de gouvernance au sein de la CSEMCSEM . Le conseil des commissaires conserve toutefois le pouvoir d’intenter et de gérer toute procédure devant un tribunal judiciaire, comme celle déposée en octobre 2019 pour contester la Loi sur la laïcité de l'État en Cour supérieure.