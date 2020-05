Richard Martel prend position dans la course à la chefferie

Le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, annonce son soutien au député ontarien Erin O’Toole dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

La première fois que j’ai vu Erin à la période de questions, j’ai été impressionné par son aplomb, son assurance, sa vivacité d’esprit et sa capacité de convaincre et de débattre , écrit Richard Martel, dans un communiqué de presse annonçant son appui officiel.

Erin O'Toole, 47 ans, est député de la circonscription de Durham, en Ontario, depuis 2012. Il a brièvement été ministre des Anciens Combattants sous Stephen Harper en 2015. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L’ancien ministre O’Toole est venu au Saguenay il y a quelques semaines et il en a profité pour donner un appui sans équivoque au projet de gaz naturel liquéfié de GNL Québec.

Le député Richard Martel voit cette prise de position comme un signe de l’importance que le candidat accorde aux dossiers régionaux.

Partout au Canada, maintenant, il parle de GNL Québec. Il connait les défis de l’industrie forestière et de l’aluminium, estime M. Martel, il a des positions claires sur les enjeux sociaux et un plan solide pour reprendre les rênes du Canada avec la situation économique et sanitaire préoccupante qu’on connait .

Au total, huit candidats briguent la direction du Parti conservateur pour succéder à Stephen Harper, dont l’ancien ministre Peter MacKay.

Le nouveau chef devait être couronné à la fin juin. La pandémie avait forcé la suspension de la course, mais elle vient tout juste d’être relancée.

Le vote se fera maintenant par bulletin postal et le dépouillement commencera le 21 août prochain.