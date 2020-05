Un vice-président d'Amazon démissionne en soutien aux employés lanceurs d'alerte

Je suis consterné par le fait qu'Amazon a licencié des lanceurs d'alerte qui avaient attiré l’attention sur des employés d’entrepôt effrayés par la COVID-19 , écrit Tim Bray, établi à Vancouver, dans un billet publié en ligne.

Le congédiement de lanceurs d'alerte [est] la preuve du caractère toxique de la culture de l'entreprise. Je choisis de ne pas servir ou de boire ce poison. Tim Bray, vice-président démissionnaire des services numériques d'Amazon

Depuis le début de la pandémie, des employés dénoncent des conditions de travail incompatibles avec les mesures d'éloignement physique. En avril, Radio-Canada a rendu compte de leurs préoccupations et a choisi de protéger leur anonymat afin de leur éviter des représailles.

Or, un travailleur qui prenait des mesures pour réclamer de meilleures conditions a été licencié, affirme Tim Bray dans son billet.

L’explosion de la demande, en raison des mesures de confinement et de la fermeture des commerces jugés non essentiels, met une énorme pression sur le réseau de distribution, disent des employés. Photo : Getty Images / Pablo Blazquez Dominguez

Des congédiements aux motifs « risibles »

L'organisation Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), un groupe qui milite pour la protection de l'environnement fondé par des travailleurs d'Amazon, a créé une pétition et organisé une conférence virtuelle le jeudi 16 avril, avec des employés d'entrepôts du monde entier et la militante Naomi Klein.

Deux organisatrices, Emily Cunningham et Maren Costa, ont été congédiées sur-le-champ pour des motifs risibles , raconte M. Bray.

Un représentant d’Amazon affirme qu’elles ont été renvoyées pour violation répétée des politiques internes , sans toutefois donner de détails.

Emily Cunningham soutient pour sa part avoir été licenciée après avoir milité pendant plusieurs années pour des changements au sein de l'entreprise.

Je ne peux pas aller à des funérailles ou à un mariage, et pendant ce temps, Amazon met les gens en danger en vendant des articles non essentiels comme des balles de ping-pong et des poulets en caoutchouc. Cela n'a aucun sens , dit cette dernière.

« Triste, mais libre »

En fin de compte, tout tourne autour de l'équilibre des pouvoirs , écrit Tim Bray.

Les employés d'entrepôt sont faibles et s'affaiblissent à cause d'un chômage massif et d'une assurance maladie liée à l'emploi aux États-Unis.

La solution doit commencer par l'accroissement de leur force collective. Tim Bray, vice-président démissionnaire des services numériques d'Amazon

La démission de Tim Bray lui aura coûté près de 1 million de dollars, ainsi que le meilleur emploi [qu'il a] jamais eu . Il conclut en se disant triste, mais en mesure de respirer plus librement .

Avec les informations d'Yvette Brend