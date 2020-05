Confinée dans sa maison de Thetford Mines, mais branchée à 96 ans

Il y a à peine une semaine, une femme de 96 ans de Thetford Mines n’avait pas accès à Internet. Aujourd’hui, munie de sa tablette électronique, elle est en contact virtuel régulier avec ses 61 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Georgette Fortier vit seule dans sa maison de Thetford Mines. Confinée depuis le début de la pandémie, elle garde le moral.

Ça se passe bien. J’ai de la place et j’aime ça. J’aime mieux être dans ma maison que n’importe où ailleurs. Je ne veux pas entendre parler de m’en aller de la maison , affirme-t-elle.

Une de ses brus, qui devait se procurer une nouvelle tablette électronique, lui a donné son ancienne. L'appareil fonctionne encore très bien.

Elle apprend à utiliser la tablette

Avec l'aide d'une de ses petites-filles, Georgette Fortier a appris à l’utiliser.

Depuis qu’elle peut parler à ses proches quand elle le veut, à distance, madame Fortier va encore mieux, selon son fils, Luc Thivierge.

On est tous fiers de notre mère, du fait qu’elle est capable de faire sa petite besogne à la maison. C’est important pour elle de voir ses enfants. Avec une tablette, ça donne une bonne chance. Elle se porte mieux depuis qu’elle a une tablette pour nous parler , observe-t-il.

Georgette Fortier reçoit tout de même régulièrement les services du CLSC et de petites visites de la part de membres de son entourage.

On est encore quatre à Thetford. Presque tous les jours, on arrête deux minutes dans le portique à la maison avec le masque dans la face, voir comment ça va et elle se porte bien. Elle tricote ou elle lit. Elle regarde les nouvelles. Elle nous fait un beau sourire, ça veut dire que ça va bien , raconte Luc Thivierge.

Même si elle s’ennuie parfois du contact physique avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Georgette Fortier se compte bien choyée de ne pas habiter dans une résidence pour aînés ou un CHSLD, où l'on compte la majorité des victimes de la COVID-19.

Il y a des fois que c’est long, mais je me parle. Il y en a des pires que moi , conclut-elle.

Avec les informations de Mireille Roberge