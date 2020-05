Réouverture des commerces à l'Î.-P.-É. : des barbiers et coiffeurs se sentent bousculés

Je suis très inquiète , affirme Rhonda Myers, propriétaire de salon de barbier Ray's Place, au centre-ville de Charlottetown. Je pense que c'est trop tôt.

Si la situation entourant la COVID-19 demeure sous contrôle au cours des prochaines semaines, les autorités de la santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard comptent passer à la deuxième phase de leur plan d'allègement progressif des mesures de confinement mises en place à la mi-mars dans le but d'endiguer la pandémie.

Des commerces et des services, comme les salons de barbier et de coiffure, seront alors autorisés à reprendre leurs activités.

Alors que les autorités de la santé continuent d'insister sur l'importance de l'éloignement physique, Rhonda Myers dit qu'elle a du mal à comprendre pourquoi des entreprises comme la sienne sont parmi les premières autorisées à rouvrir leurs portes. Avec nous, [l'éloignement physique] est totalement impossible , proteste-t-elle.

Je ne peux toujours pas serrer ma famille dans mes bras, mais je peux leur couper les cheveux. Rhonda Myers, propriétaire d'un salon de barbier à Charlottetown

La propriétaire du salon de barbier Ray's Place dit qu'elle a écrit à son député provincial pour exiger que des entreprises comme la sienne rouvrent seulement leurs portes durant la troisième phase du plan de déconfinement, soit vers la mi-juin.

Angela Rusk, styliste et copropriétaire du salon de coiffure Lavish Hair and Beauty, à Charlottetown, est elle aussi inquiète. Ce virus n'existe que depuis [quelques] mois et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet , partage-t-elle. [Les autorités de la santé] renvoient des gens au travail qui ne peuvent pas pratiquer l'éloignement physique durant cette deuxième phase [de déconfinement].

Les autorités de la santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard ont rédigé des protocoles pour les salons de barbier et de coiffure afin, disent-elles, de protéger le personnel et les clients. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, explique que ces protocoles sont destinés à limiter les risques de transmission de la COVID-19 « lorsque l'éloignement physique ne peut être maintenu ».

Par exemple, les barbiers et les coiffeurs devront porter des masques non médicaux et des gants à usage unique. Tous les fauteuils de leurs établissements devront être espacés de deux mètres et désinfectés après chaque client. Leurs outils de travail, comme les ciseaux, les rasoirs et les peignes, devront aussi être désinfectés après chaque utilisation.

Angela Rusk estime que le respect des protocoles de santé publique l'empêchera de voir suffisamment de clients pour que son entreprise demeure rentable. Nous devons doubler les réservations et travailler huit à dix heures par jour pour tenir le coup chaque mois , calcule-t-elle.

Rhonda Myers se dit, pour sa part, convaincue qu'elle et son personnel seront en mesure de voir assez de clients pour justifier la réouverture de son salon. Mais si la date du 22 mai est maintenue, la barbière affirme que c'est à contrecœur qu'elle recommencera à couper les cheveux. Si l'autre commerce au coin de la rue est ouvert, vous devez être ouvert , abdique-t-elle.

La Dre Heather Morrison croit que le plan de déconfinement de l'Île-du-Prince-Édouard trouve un juste équilibre entre un allègement trop rapide, ou trop lent, des mesures de santé publique. Il y a des personnes qui pensent qu'on s'en est bien tiré jusqu'ici à l'Île-du-Prince-Édouard et qui ne veulent pas aller trop vite. Il y en a d'autres qui ne voient aucun problème à aller plus vite , compare-t-elle.

Avec des renseignements de CBC