Plus de la moitié des enfants gaspésiens et madelinots retourneront en classe

Selon les premières données recueillies par les commissions scolaires, la plupart des parents de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont fait le choix d'envoyer leurs enfants à l'école lorsqu'elles rouvriront le 11 mai.

C'est aux Îles-de-la-Madeleine où la proportion des enfants qui retourneront sur les bancs d'école lundi est la plus élevée, avec 494 élèves sur 625.

Proportion des élèves du primaire qui seront en classe le 11 mai : Commission scolaire des Îles : 78 %

Commission scolaire des Monts-et-Marées : 62 %

Commission scolaire des Chic-Chocs : 54 %.

Commission scolaire René Lévesque : 51 %

La directrice générale de la Commission scolaire des Îles, Brigitte Aucoin, rappelle toutefois que ces chiffres peuvent évoluer, puisque les parents peuvent encore changer d'idée.

Mme Aucoin indique également que les mesures de distanciation à respecter ont obligé la commission scolaire à rappeler au travail 35 employés supplémentaires et à doubler les effectifs en conciergerie.

Ces ajouts ont été possibles en réaffectant du personnel à l’interne ou en faisant appel aux personnes inscrites sur nos listes de rappel , précise-t-elle.

De plus, pour les mêmes raisons, 13 locaux ont dû être transformés en classe comme des bibliothèques et des salons normalement réservés au personnel.

On est un peu inquiets de voir si on va réussir à combler [tous les besoins], parce que tout va vite. Les groupes se divisent. Brigitte Aucoin, directrice générale de la Commission scolaire des Îles

En ce qui a trait aux services de garde, on a une petite inquiétude aussi parce qu'avec la directive d'une éducatrice pour 10 élèves, ça multiplie beaucoup le nombre de personnes , souligne Mme Aucoin.

De son côté, la Commission scolaire René-Lévesque affiche la plus faible proportion de la région. Son territoire, dans la Baie-des-Chaleurs, est aussi celui qui a été le plus durement touché par la COVID-19 dans tout l'Est-du-Québec.

La commission scolaire indique par ailleurs que le retour se fera en trois étapes. Les élèves du niveau préscolaire et du premier cycle retourneront en classe lundi, ceux de troisième et quatrième année mardi, et les autres, mercredi.

Le directeur de la Commission scolaire, Louis Bujold, s'attend toutefois à ce que plusieurs parents décident d'envoyer leurs enfants à l'école plus tard, ce que permet le Ministère.

On a mis peu d'élèves par classe pour nous permettre d'avoir de l'espace pour eux si les parents prenaient la décision d'envoyer leurs enfants à la deuxième, troisième ou quatrième semaine. Ça devrait permettre une transition plus facile , estime M. Bujold.

Des parents toujours indécis

À moins d'une semaine du retour à l'école, la majorité des parents affirment réévaluer leur décision quotidiennement.

C'est le cas de la présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Isabelle Richard, qui a décidé d'envoyer ses enfants en classe, pour l'instant.

On essaie de préparer nos enfants, mais on ne sait pas comment ils vont le prendre, côté psychologique. Je veux qu'ils soient heureux là-dedans , souligne-t-elle.

Les questions entourant le respect de la distanciation physique dans le transport scolaire inquiètent encore Mme Richard. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Mme Richard indique que c'est l'attitude des enseignants de ses enfants qui a influencé sa décision.

Quand les enseignants nous ont contactés, chaque parent individuellement, ils ont été vraiment super, ils ont pris le temps de répondre aux questions. Ils se font très rassurants, ils ont hâte de revoir nos enfants, ils m'ont assuré qu'ils se sentaient en sécurité et bien dans leur rôle, donc moi ça me rassure aussi , affirme-t-elle.

La mère de famille de Rivière-au-Renard estime toutefois que le gouvernement devrait retarder la levée des barrages routiers à l'entrée des régions, le temps que les jeunes terminent leur année scolaire.

Je vais être un de ces parents qui va retirer son enfant de l'école si je vois les cas grimper par ici. Isabelle Richard, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs

Mme Richard se dit favorable à la levée des contrôles entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, mais se dit convaincue que l'arrivée de personnes de l'extérieur qui possèdent un chalet dans le Grand Gaspé va entraîner une augmentation de la propagation de la maladie.

J'en suis convaincue. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je me sentais bien comme ça, on n'a pas trop de cas, et je crois que ça aurait dû rester comme ça au moins pour terminer l'année , estime-t-elle.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay