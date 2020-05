T.-N.-L. a réduit massivement ses stocks d’équipement de protection avant la pandémie

Après l’épidémie de H1N1, en 2009, le gouvernement provincial a commencé à se préparer pour la prochaine crise de santé. La Régie de la santé de l’est de Terre-Neuve a loué un entrepôt à Mount Pearl, une ville voisine de Saint-Jean, où elle a stocké, au cours des années, des millions de pièces d'équipement : 500 000 masques N95, 1 million de masques chirurgicaux, 15 millions de paires gants et 1 million de blouses de protection.

Pourtant, plus récemment, beaucoup de ces mêmes pièces d'équipement de protection ont expiré et ont été jetées. La Régie de la santé de l’est a décidé d’utiliser l'équipement qui lui restait sans remplacer l'inventaire et, en septembre 2016, a mis fin à la location de l’entrepôt.

Nous avons déterminé que les produits entreposés ne pouvaient pas être utilisés dans des circonstances normales et que, en conséquence, ils étaient venus à expiration , a indiqué Alison Barter, porte-parole de l’autorité de la santé.

Ches Crosbie, le chef de l’opposition, note qu’un plan provincial d’intervention en cas de pandémie force la province à maintenir en tout temps des stocks adéquats d’équipement de protection.

Il semble qu’on avait les stocks nécessaires pour une pandémie qui ne s’est jamais produite et qu’il nous manque maintenant des stocks pour la pandémie qui est arrivée Ches Crosbie, chef de l'opposition

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Ches Crosbie, soutient que le gouvernement libéral a mal géré les stocks d'équipement de protection individuelle pendant des années. Photo : CBC

D’autres régions de la province avaient leurs propres réserves d’équipement.

La Régie de la santé du centre de Terre-Neuve avait son propre entrepôt, une installation qui est toujours en service, mais avec moins de stocks qu’auparavant.

Les stocks de pandémie ont été mis à la disposition des travailleurs et les articles qui ont expiré ont été jetés , explique Gayle St. Croix, chargée des communications auprès de la Régie de la santé du centre.

À la fin de l’an dernier, la régie entreposait de l'équipement d’une valeur de 82 000 $ , indique Mme St. Croix, sans dresser la liste des équipements toujours en entreposage.

Un effort provincial pour trouver de l'équipement

Depuis le début de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador s’efforce de trouver de l'équipement de protection pour ses travailleurs de première ligne. Le nombre de cas hospitalisés demeure bas, mais les professionnels de la santé continuent à utiliser six fois plus d’équipement qu’en temps normal.

En raison du manque d’équipement, des compagnies locales aident à produire des blouses de protection et des visières pour la province depuis le mois dernier. Plusieurs entreprises et organismes aident à ramasser des masques pour les autorités de santé.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a souvent réitéré au cours des dernières semaines que les travailleurs doivent limiter leur utilisation de masques médicaux.

Je vous demande tous, peu importe si vous êtes chez vous ou si vous êtes sur le terrain, d’être conscients et d’être prudents et de les utiliser de manière appropriée , a-t-il dit au début du mois d’avril.

Le Dr Haggie a assuré mardi que les stocks d’équipement ont été réduits entre 2009 et 2015, avant le premier mandat du gouvernement libéral de Dwight Ball, en 2015.

Je ne sais pas à quel moment cette décision a été prise par la Régie de la santé de l’est. Mais ce n’était pas pendant mon mandat , dit-il.

Le ministre indique que les libéraux n’ont pas recommencé à entreposer l'équipement de protection quand ils ont pris le pouvoir en 2015 parce qu’ils se concentraient sur des modifications à la loi sur la santé publique et la réorganisation de l’achat et de la gestion des médicaments dans le système de santé.

Il affirme pourtant qu’après la pandémie du coronavirus, le gouvernement s’assurera de stocker les équipements nécessaires, et de les utiliser avant qu'ils expirent, pour éviter que la situation actuelle se reproduise.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, John Haggie (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Un stress supplémentaire pour les travailleurs

Le manque d’équipement ajoute un stress supplémentaire pour les travailleurs de la santé, indique la présidente du syndicat provincial des infirmières.

Debbie Forward explique que la province aurait évité ce stress supplémentaire si elle avait continué de réapprovisionner ses stocks d'équipement et de garder son entrepôt à Mount Pearl.

Ils n’ont pas réapprovisionné les stocks et maintenant, nous nous trouvons dans la situation actuelle, où ils préparent des plans pour la possibilité de manquer d'équipement, comme des masques N95, des masques chirurgicaux, des gants et des blouses, toutes ces choses , indique Mme Forward.

Debbie Forward dit que la province a économisé de l’argent à court terme, mais en subit présentement les répercussions parce que le prix de l'équipement a grimpé en flèche.

On n’a pas planifié, on ne s’est pas préparé. On s’est dit qu’il n’était pas nécessaire de garder l’entrepôt, de payer le loyer […] quand les masques sont venus à expiration, on ne les a pas remplacés. Debbie Forward, présidente, syndicat provincial des infirmières

Je ne sais pas si la province a décidé de se croiser les doigts et d’espérer que le pire n’allait jamais arriver, mais c’est clair que ce plan n’a pas fonctionné , observe-t-elle.

Des stocks expirés au Labrador

Un porte-parole de la régie de la santé confirme que des centaines de milliers de masques venus à expiration —103 700 masques chirurgicaux et 111 960 masques N95 — se trouvent dans un entrepôt au Labrador. Ces masques n’ont pas été jetés.

Une étude réalisée par les Centers for Disease Control, aux États-Unis, indique que la grande majorité des masques médicaux venus à expiration demeurent utilisables.

Plusieurs masques gardés au Labrador subissent actuellement des tests pour déterminer s’ils pourraient être utilisés par des travailleurs provinciaux.

Debbie Forward indique que ces pièces d'équipement pourraient être utilisées si jamais une rupture de stock advenait.

