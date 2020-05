Des défenseurs des handicapés se demandent quand leurs programmes de jour vont reprendre

Carlos Sosa, qui est défenseur des droits des handicapés et préposé au soutien, se demande ce qui est prévu pour aider ses clients à faire face à la pandémie, alors que leur routine a subi des changements radicaux.

Il n’y a pas l’air d’avoir de plan pour les services de soutien des personnes les plus vulnérables , dit Carlos Sosa, qui vit lui aussi avec un handicap.

Les programmes de jour peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s’agir notamment d’activités récréatives ou de placement de travailleurs et de bénévoles. Des clients de Carlos Sosa qui habitent à Winnipeg et n’ont pas de famille proche dépendent de lui pour ces programmes.

Ceux qui dépendent des aides sociales et ne peuvent pas payer Internet n’ont plus de quoi avoir un peu de vie sociale, dit-il. Ajoutez à cela la fermeture des bibliothèques et des piscines, et les handicapés se retrouvent face à un vide.

La coordinatrice en accessibilité des services à l’organisme Manitoba League of Persons with Disabilities, Rosalie Best, considère que le plan de déconfinement du gouvernement manitobain vise à minimiser les risques de propagation de la COVID-19 aux personnes vulnérables.

Elle se demande tout de même quand ces programmes seront de nouveau en activité. Je ne pense pas que ces programmes de jour soient au sommet des priorités de Brian Pallister parce qu’ils ne stimulent pas l’économie , dit Rosalie Best.

Je pense qu’ils feront partie de ceux qui seront un peu oubliés , ajoute cette dernière.

Ils ont perdu un autre degré d'autonomie

Les personnes ayant un handicap étaient déjà socialement isolées avant la pandémie. L'arrêt de ces programmes a aggravé la situation, selon le directeur administratif de la Cerebral Palsy Association of Manitoba, David Kron.

Il est devenu impossible pour ces personnes d’aller faire leur épicerie et d’accéder à des ressources dans la communauté, dit David Kron. Elles dépendent de leur famille et de leurs amis pour cela.

Elles ont perdu un autre degré d’autonomie pour lequel on s’est battu , ajoute M. Kron.

Le réseau Abilities Manitoba, qui représente 70 agences fournissant des services aux personnes en situation de handicap, plaide pour que ceux qui fournissent les programmes de jours soient considérés comme des travailleurs essentiels.

Pour le moment, aucune directive de la province concernant la reprise des programmes de jour n'a été donnée. Selon la directrice administrative d'Abilities Manitoba, Margo Powell, cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement fait la sourde oreille.

Nous travaillons avec des populations vulnérables à la COVID-19, nous avons demandé à la province d’agir avec prudence , dit Margo Powell.

Entre-temps, l’organisme ImagineAbility, qui fournit des programmes de soutien de jour aux personnes handicapées, poursuit ses activités directement chez ses clients. Les sessions de groupe ont été mises à l’arrêt, mais les préposés au soutien trouvent des façons de les accompagner dans cette situation sans précédent.

Avec les informations de Bryce Hoye