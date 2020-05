Un comité sur les allées et venues à l’île Manitoulin en temps de COVID-19

Des leaders des Premières Nations prônent le dialogue avec les élus des municipalités avoisinantes au sujet d’une situation qui risque de créer des conflits sur la plus grande île en eau douce des Grands Lacs. Des points de vérification où on arrête les véhicules sur des routes pourtant provinciales en inquiètent plusieurs.

Ce sont des membres de la Première Nation M'Chigeeng qui, depuis le 25 avril, arrêtent chaque véhicule sur les routes 540 et 551 à l'entrée et à la sortie du territoire autochtone.

Ils veulent ainsi éviter la propagation de la COVID-19 au sein de leur communauté.

L'île Manitoulin accueille des milliers de touristes qui viennent camper ou visiter les divers attraits touristiques comme le lac Huron à Providence Bay. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Plusieurs Premières Nations de l’île Manitoulin ont pris les mêmes mesures, à la différence qu’elles interdisent seulement l’accès à la route qui mène directement aux rues dans leur communauté.

La grosse différence, c’est que M'Chigeeng est située en plein centre de l’île Manitoulin et elle est le lien avec toutes les autres communautés, tandis que Wikwemikong est situé à l’extérieur de ce périmètre , explique Michael Mantha, le député néo-démocrate d’Algoma-Manitoulin à Queen's Park.

Les chefs unis des conseils Mnidoo Mnising, qui représentent plusieurs communautés autochtones de l’île Manitoulin, proposent de s’asseoir à la même table que l'association des municipalités de Manitoulin.

Ce conseil tribal regroupe les communautés Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning, Whitefish River et Zhiibashaasing.

Il s’agit de trouver une solution coordonnée afin de préparer une île dans le cadre de la pandémie , a dit la présidente du conseil tribal Patsy Corbiere.

Elle demande aux municipalités de mettre la priorité sur la santé plutôt que sur la politique.

Nous devons mettre nos points de vue divergents de côté et travailler à des solutions en vue de protéger les insulaires , dit-elle.

Il n’y a pas de place pour de telles divisions. Patsy Corbiere, présidente du conseil tribal Mnidoo Mnising

Appui politique

Selon le député néo-démocrate d’Algoma-Manitoulin Michael Mantha, le comité est une bonne idée.

Le député Michael Mantha a bien l’intention de siéger au comité qui, selon lui, devrait commencer les discussions sous peu. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le conflit ne se réglera pas par une campagne de lettres ni par les médias sociaux. La solution se trouve dans le respect et le dialogue , dit-il, faisant référence à des appels qu’il a reçus de la part de propriétaires de chalet.

Plusieurs, plusieurs... Eh oui, vous avez le choix de vous rendre à votre chalet, mais si vous procédez, il y a des routes alternatives que vous pourrez prendre , a-t-il tranché.

D'après certains, cela veut dire un détour important.

Certains ont demandé la fermeture du pont pivotant menant sur l’île Manitoulin, une solution qui n’a pas été retenue. Photo : CBC/courtoisie Clara Corbiere

Si vous voyagez entre Little Current et Gore Bay par exemple, le trajet est d'environ 60 kilomètres en passant par la route 540.

Il est de plus de 115 kilomètres, si vous êtes contraints de passer par les routes 6 et 542, soit par Manitowaning et Providence Bay, avant de remonter vers Gore Bay.

Les restrictions imposées sont basées sur le coronavirus et elles suivent les recommandations de la province, du premier ministre et de la santé publique au sujet des voyages essentiels , dit le député Mantha.

Selon M. Mantha, au moins trois maires de l’île Manitoulin ont accepté de s’asseoir à la table.

Et je vais inviter mon collègue Sol Mamakwa. Nous agirons en tant que ressources pour ce comité auquel siégera aussi un représentant de la santé publique, la PPO et le service de police des Premières Nations , ajoute-t-il.

Tout cela en respectant la distanciation sociale.

Sol Mamakwa représente la circonscription de Kiiwetinoong, dont la majorité des habitants sont autochtones. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

On est devenus des génies de la distance , a dit, à la blague, le député Mantha, qui a bon espoir que ce dialogue permette aux insulaires d'avoir une vision commune lorsque la province songera au déconfinement graduel.