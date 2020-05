Chute des ventes de maisons dans la région de Toronto en avril

La Toronto Regional Real Estate Board ( TRREBToronto Regional Real Estate Board ) a ainsi recensé 2975 transactions le mois dernier.

Le nombre de maisons et de condominiums mis en vente était de 6174 en avril, soit une baisse de 64 % par rapport à avril 2019.

Les mesures de distanciation sociale et les répercussions économiques de la COVID-19 ont visiblement miné les ventes de maisons et la mise en vente de propriétés en avril 2020 , note la TRREBToronto Regional Real Estate Board .

Cette tendance à la baisse avait déjà commencé durant la deuxième moitié du mois de mars.

Les prix de vente n'ont pratiquement pas augmenté de 2019 à 2020.

Le prix de vente moyen d'une propriété dans la région de Toronto était de 821 392 $ en avril, une augmentation de 0,1 % comparativement à la même période l'an dernier.