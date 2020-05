L’Alberta place sous tutelle une résidence pour personnes âgées de Calgary

Sur les 155 résidents, 25 ont été déclarés positifs au test de dépistage du coronavirus. Chez les 70 employés, 12 cas ont été détectés.

L’entreprise Retirement Concepts, qui est propriétaire de la résidence, reconnaît, dans un texte publié lundi, que le nombre d’employés présents au centre était sous la normale.

La décision a été prise pour la santé et la sécurité des résidents et des employés et pour faire face à l’éclosion de COVID-19 , affirme dans un communiqué la PDG d ’AHSServices de santé Alberta , Verna Yiu.

Personnel en renfort

Selon AHSServices de santé Alberta , l’éclosion s’est déclarée le 14 avril. Les services provinciaux ont appuyé le centre en fournissant des employés supplémentaires et en mettant en place des protocoles pour la gestion de l’épidémie et la prévention des infections.

Des infirmières, un pharmacien, un inhalothérapeute et d’autres professionnels ont été envoyés dans le centre.

Les symptômes de la COVID-19 sont surveillés régulièrement et les résidents qui montrent des symptômes de difficultés respiratoires sont isolés dans leur chambre, assure AHSServices de santé Alberta .

Les résidents des centres pour personnes âgées sont durement touchés par la maladie. En Alberta, 621 cas ont été confirmés dans ces centres, et 75 résidents sont morts, sur un total de 104 décès.

Une nouvelle tutelle

En Colombie-Britannique, quatre autres centres gérés par l’entreprise Retirement Concepts ont été placés sous tutelle.

En Alberta, c’est la seconde fois que les services de santé interviennent pour une mise sous tutelle. En avril, le Manoir du Lac, à McLennan, a été le premier établissement à être mis sous tutelle.