NAV Canada ne réduira pas ses services dans les aéroports régionaux

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) et la Ville se réjouissent que NAV CANADA maintienne ses services consultatifs d’information de vols (FSS) la nuit, soulignant l’importance de ces services.

En effet, il y a une dizaine de jours, NAV Canada avait envisagé l’option de remplacer les services FSS dans les aéroports régionaux par un service automatisé, et ce, en raison de la COVID-19.

Cette décision a suscité des réactions, notamment de la préfète de la MRC de Témiscamingue et de la mairesse de Rouyn-Noranda, qui ont dénoncé la possibilité que les services FSS soient suspendus. NAV Canada a toutefois annoncé qu'elle maintiendrait ces services.

Pour la Ville et ses nombreux partenaires, dont les transporteurs aériens, les services FSS sont essentiels pour assurer la sécurité des usagers et c’est pourquoi nous demeurerons vigilants afin que ces services soient maintenus à long terme , a indiqué la mairesse de Rouyn-Noranda par communiqué de presse.

La CCIRN aussi accueille favorablement la décision de NAV Canada de maintenir ses services FSS à l’aéroport de Rouyn-Noranda.

Nous avons été plusieurs à exercer des pressions pour contrer ce projet, évitant ainsi une décision qui aurait pu nuire grandement à la population de l’Abitibi-Témiscamingue. L’effort collectif et la sortie en bloc des intervenants/partenaires pour défendre nos intérêts a donc porté fruit , estime le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, Me David Lecours.

La Ville et la CCIRN ont tenu à souligner que la mobilisation des acteurs concernés a contribué à ce que NAV Canada revoie son annonce.