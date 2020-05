Legault ouvre la porte au déconfinement des personnes âgées

Québec assouplit certaines des mesures adoptées ces dernières semaines en lien avec la pandémie de COVID-19 dans le but de redonner aux aînés une vie plus normale.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre Legault, la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, ont annoncé que plusieurs restrictions concernant les personnes âgées du Québec seront relâchées.

L’heure est venue d’assouplir les règles pour redonner [aux aînés] une vie plus normale et amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer , a expliqué la ministre Blais.

Il ne faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale. François Legault, premier ministre du Québec

D'abord, le gouvernement va permettre un déconfinement graduel des résidences privées pour aînés (RPA).

Les résidents des RPARésidences privées pour aînés pourront dorénavant sortir à l’extérieur sans supervision, a indiqué le gouvernement Legault. Ils pourront ainsi rencontrer leurs proches.

Le Dr Arruda a cependant énuméré une liste de conditions afin de permettre la levée de l'interdiction des sorties dans les quelques 1900 établissements concernés.

Parmi les plus importantes se trouve celle qui stipule qu'il ne doit y avoir aucun cas probable ou confirmé de COVID-19 dans la résidence.

Québec a aussi demandé à toutes les RPARésidences privées pour aînés de tenir un registre des entrées et des sorties des résidents. De plus, le Dr Arruda a recommandé le port du couvre-visage aux aînés pour les sorties extérieures, et précisé qu'ils pourront se rendre uniquement dans les commerces essentiels.

Le premier ministre François Legault a annoncé un assouplissement des restrictions visant les RPA en compagnie de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ensuite, Québec change de paradigme concernant le retour des proches aidants « significatifs ». Depuis le 14 avril, ceux-ci pouvaient théoriquement revenir s'occuper de leurs proches dans les habitations pour aînés, mais en pratique, la plupart de ces établissements le refusaient.

Le fardeau de la preuve sera maintenant renversé, a expliqué le Dr Arruda : à compter du 11 mai, tout proche aidant « significatif » pourra aussi s’occuper d’un parent qui réside dans un foyer pour aînés – à condition, bien sûr, de respecter les mesures sanitaires appropriées.

Désormais, si un établissement veut refuser l'accès à un proche aidant, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux , a ajouté la ministre Blais.

Le gouvernement Legault lève également l'interdiction de visites dans les unités de soins palliatifs des milieux de vie pour aînés.

Celles-ci seront permises, peu importe le caractère imminent, ou non, de la fin de vie , a précisé Mme Blais. Vous pourrez dire adieu à vos parents, et les parents pourront dire à leurs enfants ou à leur conjoint.

Selon nos informations, le gouvernement Legault a pris cette décision après avoir pris connaissance del'histoire de Réal Migneault et de sa mère Thérèse Marineau.

Le trio gouvernemental a profité de la conférence de presse pour présenter le plus récent bilan de la pandémie de COVID-19 au Québec. La santé publique rapportait mardi 2398 morts, 33 417 cas, et 1821 hospitalisations, dont 218 aux soins intensifs. En outre, 7923 personnes s'étaient rétablies; 714 autres attendaient toujours leurs résultats.

En ce qui a trait au personnel de la santé, le réseau continue de devoir composer avec 11 200 travailleurs en moins, soit parce que les employés sont malades, qu'ils sont « à risque » ou parce qu'ils craignent d'être infectés par la COVID-19, a expliqué le premier ministre Legault.

Afin de combler ces absences, de nouvelles primes salariales pourraient être annoncées aussi tôt que mercredi; M. Legault dit avoir mandaté le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, afin qu'il se penche sur cette question.

Le premier ministre se dit par ailleurs prêt à procéder de manière unilatérale pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires si les négociations avec les syndicats, qui perdurent depuis deux semaines, n'aboutissent pas.

« Marguerite la Ponce Pilate »

Enfin, la ministre Blais prend [sa] part de responsabilité dans le fiasco actuel des CHSLDCentres d'hébergement et de soins de longue durée , elle qui a siégé comme députée libérale dans les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard et qui a occupé le poste de ministre des Aînés de 2007 à 2012.

Mme Blais affirme toutefois qu'elle avait à l'époque les pieds et les mains liées par rapport à tout ce qui touche les milieux d'hébergement, parce que c'était la responsabilité du ministre de la Santé . Elle reconnaît aussi que le réseau des CHSLDCentres d'hébergement et de soins de longue durée a fait les frais des mesures d'austérité imposées par le gouvernement Couillard.

Ces remarques ont fait vivement réagir l'ex-ministre libéral de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette, qui siège aujourd'hui dans l'opposition officielle.