Suspendre les travaux parlementaires à T.-N.-L. nuit à la transparence, selon l’opposition

La cheffe du Nouveau Parti démocratique, Alison Coffin, souligne que malgré la création d’un comité multipartite pour gérer la pandémie de la COVID-19, les ministres libéraux n'ont pas participé à une période des questions depuis le 12 mars.

C’est le temps de se concentrer à nouveau sur le fait qu’il faut toujours assurer la transparence du gouvernement. Alison Coffin, cheffe du NPD

Je pense qu’une bonne partie de l’urgence entourant la pandémie a diminué et que nous avons bien géré plusieurs problèmes urgents , soutient Mme Coffin.

Elle explique que lors des réunions du comité multipartite, tout comme aux conférences de presse, le gouvernement veut que les discussions soient axées exclusivement sur la pandémie. Mais elle rappelle que la province fait face à des difficultés budgétaires, économiques et sociales sans précédent depuis des semaines.

Il faut rebâtir l’économie, on a récemment vu une mortalité massive dans une ferme piscicole, on a 200 millions de dollars en fonds de prévoyance et il n’y a aucune transparence. On a adopté des crédits provisoires pour six mois, sans transparence , affirme-t-elle.

Un comité ne peut pas remplacer le parlement

Ches Crosbie, le chef du Parti progressiste-conservateur qui a suggéré l’idée de former le comité multipartite, indique également que ce comité ne pourra jamais remplacer l’Assemblée législative, notamment parce qu’il fonctionne à huis clos.

M. Crosbie observe que depuis le début de la pandémie, l’Assemblée législative siège uniquement quand le gouvernement le juge nécessaire. Il note que le gouvernement ne semble pas avoir de programme législatif ambitieux depuis le début de la pandémie, ce qui l’amène à croire que les députés ne siégeront pas régulièrement avant le dépôt du prochain budget provincial, qui est typiquement présenté quelques semaines après la présentation du budget fédéral à Ottawa.

Des séances virtuelles à l’horizon?

La Chambre des communes, à Ottawa, a déjà adopté un système de vidéoconférence pour permettre la reprise des activités parlementaires. Mme Coffin et M. Crosbie se disent ouverts à l’idée, mais préviennent qu’il faut assurer l’accès à internet pour les députés ruraux.

Une quinzaine de députés devront participer aux travaux parlementaires mardi. Trois députés conservateurs, dont M. Crosbie, seront présents. Mme Coffin et le NPDNouveau Parti démocratique seront représentés par le député, Jim Dinn. Eddie Joyce sera le seul député indépendant à participer à la séance.

Les autres députés présents seront des ministres libéraux. Mme Coffin indique que les partis d’opposition ont pu dresser la liste des ministres avec qui ils espèrent croiser le fer mardi. Le cabinet du premier ministre, Dwight Ball, n’a pas indiqué si M. Ball siégera.

Qu’est-ce qui sera à l’ordre du jour?

L’ordre du jour demeure secret, mais le gouvernement a déjà indiqué que la Loi sur la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador sera modifiée pour permettre la livraison des produits alcooliques des restaurants, des brasseries, des distilleries etdes vignobleslocaux.