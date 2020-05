À la conquête virtuelle de l’Everest pour les malades d’Alma

Le finissant participera à un parcours caritatif de vélo virtuel représentant l’équivalent de l’altitude du mont Everest, ce vendredi.

La performance d’Elliott Doyle sera diffusée en temps réel sur les réseaux sociaux, tout comme une plateforme de don.

On voulait faire quelque chose de différent, qui allait apporter une vague de positivisme dans les temps qui sont un peu plus difficiles. Yann Gaudreault-Gosselin, pharmacien

D’autres cyclistes connus dans la région, comme l’Olympien Léandre Bouchard et l’ex-championne canadienne U23, Catherine Fleury, participeront également à l’activité de financement.

Nous prévoyons rouler de 210 à 215 kilomètres durant 12 heures pour Catherine et moi et Léandre prévoit le faire un peu plus rapidement. Mais l’objectif est de terminer le défi plus que réussir un temps précis , explique Elliott Doyle.

Elliott Doyle a été inspiré par d’autres cyclistes qui ont lancé des épreuves similaires un peu partout au pays, dans les dernières semaines.

L’objectif est d’amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et Opération Enfant Soleil. Aucun montant précis n'a été fixé.