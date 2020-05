Les Gaspésiens peuvent-ils ou non faire leur épicerie à Campbellton?

Jennifer Poirier explique qu’elle s’est rendue au Nouveau-Brunswick, dimanche. On lui a permis d’aller à la banque et à la pharmacie, mais une agente, selon elle, voulait appeler elle-même à la pharmacie pour sa prescription, ce que Mme Poirier a refusé.

La madame a répliqué que je pouvais aller au Jean Coutu, mais qu’elle devait appeler pour faire ma prescription. Moi, je ne comprends pas. Ça ne se fait pas. Puis, que j’allais être suivie pour chaque pas que je faisais, mais que je n’étais pas autorisée et que je n’avais aucun droit d’aller à une épicerie quelconque , raconte Jennifer Poirier.

Mme Poirier dit qu'elle s’est sentie intimidée et traitée comme une malfaitrice.

On m’a suivi derrière mon auto, de près, chaque petit pas que j’ai fait. Même en partant, j’étais vraiment fâchée parce que les questions que la madame me posait et la manière qu’elle me parlait, j’étais traitée comme un animal , dit-elle.

Selon Jennifer Poirier, un agent qui la suivait lui a interdit de se rendre à l’épicerie. Dans un enregistrement vidéo qu’elle a fourni, on voit un agent lui expliquer qu’elle ne peut aller au supermarché en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Plus loin dans la discussion, l’agent lui annonce qu’il l’arrête pour des infractions à cette loi.

Jennifer Poirier, mère de deux enfants, ajoute qu’elle a dû rentrer chez elle sans faire d’épicerie.

Les autorités à Fredericton ne font pas de commentaire sur cette affaire en particulier.

Le premier ministre Higgs affirme pour sa part, comme il l'avait expliqué la semaine dernière, que les résidents du Québec vivant près de la frontière peuvent faire leur épicerie au Nouveau-Brunswick.

Des citoyens frustrés en Gaspésie

Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix, lance un appel au calme à ses citoyens. Il explique que ces derniers notent beaucoup d'incohérences dans les consignes et leur application.

Ça crée beaucoup de frustrations. On sait qu'on a le droit de traverser, selon le premier ministre [du Nouveau-Brunswick], pour les nécessités de la vie, mais souvent ce n'est pas le cas. C'est certain qu'on n’est vraiment pas heureux de la situation , explique M. Bujold.

Il ne croit pas que le cas de Jennifer Poirier est unique. C'est vraiment incohérent avec l'arrêté des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick , souligne-t-il.

Selon le maire Bujold, le conseil municipal de Pointe-à-la-Croix s’est réuni lundi soir pour discuter de l'accès au Nouveau-Brunswick.

Le conseil a embauché des avocats pour assister et représenter la municipalité dans cette démarche ainsi que pour conseiller à l’égard de toutes procédures judiciaires que pourraient entreprendre la Municipalité pour assurer que ses résidents puissent bénéficier des droits qui lui sont conférés , ajoute le maire Bujold.

