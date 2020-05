La réponse des humoristes acadiens face au confinement

Le Néo-Écossais Ryan Doucette, a décidé d’offrir un spectacle de style stand-up virtuel en collaboration avec le Centre national des Arts (CNA).

Il indique qu’il a dû adapter ses numéros à ce nouveau média, qui n’offre pas le même lien avec le public qu’en salle de spectacle.

Tu parles dans le vide, il n’y a pas de réaction. La première fois je le jouais trop stand-up et la caméra n’aimait pas ça, donc je devais le jouer très intime, comme s’il y avait des gens dans mon salon.

Selon lui, le fait d’être humoriste vient avec une certaine responsabilité sociale en temps de pandémie.

C’est notre travail, il faut continuer à créer et veux veux pas, c'est nous qui divertissons le public.

Il se réjouit de voir à que ses homologues arrivent à faire preuve de créativité malgré les restrictions liées au confinement.

De son côté, le Néo-Brunswickois Julien Dionne s’est tourné vers la baladodiffusion. Il avait créé son balado en 2014, mais n’avait rien publié depuis près de trois ans.

Le confinement était l’occasion parfaite pour lui de reprendre ce projet.

Le Julien Dionne Show est une émission quotidienne, en anglais, où il reçoit des amis humoristes pour discuter de tout et de rien. Sa conjointe, Jennifer Grant, coanime avec lui.

Il explique que le fait de diffuser en direct lui plait beaucoup, que cela lui rappelle la nervosité qu’il éprouve lors des spectacles devant public.

Il y a une énergie plus nerveuse qui vient avec le direct. C’est live, donc on ne peut pas faire de montage par après, ça feel presque comme un show. C’est un petit goût de faire de l’humour devant public.

En plus du Julien Dionne Show, l'humoriste participe à un autre balado francophone.

L’humoriste de Scoudouc participe également à un balado humoristique francophone intitulé Ouvert à la fermeture podcast, avec l’humoriste Julien Tremblay et le réalisateur Jonathan Bigué-Binette.

Julien Dionne explique que les deux émissions sont filmées, puisqu'il s'agit d'une tendance qui permet de rejoindre différents public.

La direction s’en va là. On a beaucoup de téléchargements audio seulement, mais il y a plusieurs personnes qui veulent voir la vidéo. L’élément vidéo, au cours des dernières années, est devenu plus populaire, alors on s'adapte.

Julien Dionne, humoriste