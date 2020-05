Pas de ventes-débarras à Sherbrooke cet été

La décision a été prise lors du conseil municipal de lundi soir.

La Ville annule du même souffle la Grande Tournée des ventes-débarras qui devait avoir lieu lors des deux dernières fins de semaine de mai et la première de juin.

Ce sont plus de 1000 familles qui organisaient pendant cette période des ventes-débarras. Ça va être difficile de maintenir la distanciation sociale et les mesures prescrites par le gouvernement , explique Karine Godbout, conseillère du district d’Ascot et présidente du comité d’environnement.

Depuis 2016, aucun permis de vente-débarras n’est nécessaire lors de la Grande Tournée des ventes-débarras à Sherbrooke.

Rappelons que la Grande Tournée des ventes-débarras existe depuis 2001 à Sherbrooke. L'objectif initial visait à inciter les citoyens à revendre des objets pouvant être utiles à d'autres.