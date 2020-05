Les résidents de deux secteurs de Hay River doivent immédiatement évacuer les lieux

Un ordre d'évacuation est entré en vigueur en fin de soirée lundi pour les résidents des secteurs de Vale Island et de West Channel de la ville de Hay River dans les Territoires-du-Nord-West.

Le niveau de la rivière monte rapidement et le risque d'inondation est élevé, les résidents doivent donc évacuer immédiatement le secteur, selon le gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest. Environ 200 résidences pourraient être touchées par cet ordre d'évacuation.

Tous les résidents doivent rester loin de la zone inondée jusqu'à nouvel ordre, demande le gouvernement.

Les évacués doivent se présenter au Centre communautaire ou communiquer avec les autorités au 1-833-699-0188 pour s'enregistrer.

En raison des mesures en place pour retarder la propagation de la COVID-19, les évacués ne peuvent pas être hébergés par des membres de leur famille ou des amis qui habitent dans d'autres secteurs de la ville pendant la durée de l'évacuation.

Des options d’hébergement, dont un camp de véhicules récréatifs ou des chambres d’hôtel sont disponibles à Hay River; des chambres d’hôtel sont également disponibles à Yellowknife, au besoin , explique le communiqué du gouvernement territorial.

Les évacués qui ont besoin d'une aide pour le transport doivent l'indiquer au moment de leur enregistrement, une aide leur sera offerte.