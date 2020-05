Il faut offrir du soutien émotionnel aux écoliers de retour en classe, disent les experts

Même si les adolescents questionnent habituellement l’autorité et agissent avec impulsivité, plusieurs s’auto-médicamentent avec de l'alcool ou de la drogue ou ignorent les mesures de distanciation physique parce qu’ils sont anxieux à cause de la pandémie de COVID-19.

J’encouragerais les écoles à offrir des programmes d'apprentissage socioaffectifs, à aborder des sujets comme les habiletés d'adaptation dès la première semaine, de leur demander lesquels ils utilisaient à la maison et de ceux qui pourraient leur être utile tandis qu’ils se réintègrent , recommande-t-elle.

Elle dit que les matières de base devront s'effacer pour permettre aux élèves d’exprimer leurs émotions dans un cadre d’un apprentissage socioaffectif. Cet apprentissage fait déjà partie de plusieurs curriculums au pays. Son but est d’enseigner aux élèves à mieux maîtriser leurs émotions, ainsi que l’exercice de l’empathie et de la compassion en plus d'accroître leur résilience.

S’il y a une chose que cette pandémie montre, c'est que les aptitudes personnelles nous aident à survivre [aux épreuves difficiles]. On parle d’adaptabilité, de résilience, de compétences en communication, de la maîtrise des émotions, de la capacité à résoudre des problèmes et rester optimiste face à la difficulté. C’est là que nous avons besoin de mettre nos efforts , explique-t-elle.

Les enseignants devraient être prêts à employer des pratiques axées sur les traumatismes pour répondre aux besoins des élèves, considère Shelley Morse, présidente de la Fédération canadienne des enseignants. Particulièrement ceux qui pourraient vivre dans la peur parce qu’ils ont été témoins de violence familiale ou ont souffert de la faim durant la pandémie.

Nous savons que nous aurons des élèves avec des traumatismes, et même des traumatismes liés au retour en classe, avec tout plein d’inconnus , prévient-elle.

Elle ajoute que c’est difficile de savoir comment les élèves vont réagir quand ils verront les enseignants porter de l’équipement de protection individuelle, si le personnel enseignant décide de l’utiliser.

Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique indique dans une déclaration écrite qu'un programme d’apprentissage socioaffectif est un des éléments centraux du curriculum des élèves de la province.

Selon les informations de Camille Bains