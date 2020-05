Des entrepreneurs des Maritimes du secteur du tourisme craignent de tout perdre

Dans les provinces maritimes, on encourage de plus en plus le tourisme local estival . Pourtant, avec les frontières fermées, l’avenir est incertain pour plusieurs petites entreprises. C’est que leur chiffre d’affaires provient largement des visiteurs de l’extérieur de leur province respective.

Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant le Nouvo Caveau à Paquetville, soulève le manque de détails fournis par les autorités provinciales aux entreprises. On se questionne à savoir s’ils vont nous ouvrir à 50 % de capacité ou 100 %, et quand est-ce que ça va avoir lieu , s'interroge-t-elle.

Pour elle, le programme de subvention salariale proposé par le gouvernement fédéral ne règle pas tous les problèmes de son industrie. On est contents d’avoir le 75 % des salaires, mais il faut penser qu’un restaurant comme le mien, pour être rentable, il faut être plein à 80-85 % de capacité , souligne la femme d'affaires.

Et la rentabilité n'est qu'une première étape, qui n'assure pas nécessairement que l'entreprise connaîtra un succès satisfaisant.

Pour être profitable, il faut être plein à 95-100 % [...] donc si on ouvre à 50 % j’ai bien peur de ne pas rouvrir mes portes. Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant le Nouvo Caveau à Paquetville

Sonia Jalbert est propriétaire du restaurant le Nouvo Caveau à Paquetville dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

Pour Marcel Bernard, propriétaire des Chalets de la Grande Basse à l'Île-du-Prince-Édouard, concevoir que les Prince-Édouardiens fréquenteront son établissement cet été est difficile. Ce serait repenser au complet une clientèle en quelques mois pour être rentable. On en aurait peut-être quelques-uns [des clients] de l’est de l’île ou du centre, mais pour être une entreprise rentable, je ne pense pas qu’on en aurait assez , redoute-t-il.

Des questions de santé

En plus des soucis de rentabilité, certains entrepreneurs s’inquiètent des questions liées à leur sécurité. Rénette Cormier, gérante de l’établissement Su Ben B&B en Nouvelle-Écosse, hésite à ouvrir son auberge cet été. J’ai 71 ans, ça fait peur. Si c’est du monde de l’extérieur, je ne sais point s’ils ont été en contact [avec la COVID-19] , craint-elle de surcroît.

Renette Cormier est gérante d'une auberge à la Baie Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada

Mme Cormier envisage l’ouverture de son établissement dès le moment que le gouvernement peut dire : ''OK tous les hébergements peuvent ouvrir à 100 %'' .

Cette situation la rassurerait et le cas échéant, son auberge demeurera très probablement fermée. On est trop proche des gens, on leur fait leur déjeuner. Il n’y a pas de distance avec les gens , souligne-t-elle.

Se réinventer dans l’attente

En attendant d’avoir plus de réponses, les restaurateurs tentent de leur mieux de se réinventer. On mise sur le prêt à [manger], sur les boîtes offrant des repas mets-vin et sur des repas familiaux conviviaux à emporter , relate Sonia Jalbert.

Si le domaine de la restauration trouve un peu de répit avec les boîtes-repas, il est plus difficile pour le secteur de l'hôtellerie de s'adapter. Je n’ai personne jusqu’à la mitan du mois de juin , témoigne Renette Cormier.

Même cas de figure pour Marcel Bernard. Ce dernier indique que la plupart de ses réservations jusqu’à juillet ne sont plus à l’ordre du jour. Pour le mois d’août, le monde a encore de l’espérance , dit-il.

Hier, on a eu la chance de parler avec des clients locaux qui n’ont pas annulé, ils se sont dits : ''On va attendre un peu'' , relate-t-il.

Marcel Bernard est le propriétaire des Chalets de la Grande Basse à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Dans tous les cas, plusieurs petites entreprises demeurent au ralenti et un grand nombre de particuliers éprouvent des soucis financiers engendrés par la pandémie.

Avec les informations de Karine Godin